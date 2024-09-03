Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 03.09.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:06

Son dakika gelişmesi! Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

Diyarbakırlı Narin Güran, henüz 8 yaşındaydı. 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin'den bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 14 gün geride kalırken önce ağabeyi ardından amcası gözaltına alındı. Narin kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılan ve arabasında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Şüpheli amcanın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı bilgisine ulaşılırken sosyal medyada yapılan o yorum kafaları karıştırdı: Narin baygındı, üzerinde battaniye vardı ve…

Son dakika gelişmesi! Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

Diyarbakırlı 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Milyonlar 14 gündür aranan Narin'e ne olduğunun cevabını aradı.

Son dakika gelişmesi! Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

Ailenin jandarmaya yaptığı başvuru sonrası bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri yollandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika gelişmesi! Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

12 BİN 565 ARAÇ ARANDI AMA NARİN BULUNAMADI!

Başlatılan arama çalışmaları kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Son dakika gelişmesi! Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

SON GÖRÜNTÜSÜ SAAT 15.15'TE!

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

Son dakika gelişmesi! Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

AĞABEYİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK KİME AİT?

Soruşturma sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Öyle ki Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gözaltına alındı. Kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olabileceği şüphesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. Ancak ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince ağabey E.G. serbest kaldı.

SON DAKİKA