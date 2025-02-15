Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:26

SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!

SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'ta şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihara kalkıştı. Tayını gönderen bazı takipçileri hemen polisi aradı. Belirtilen adrese giden ekipler şoke eden manzara ile karşılaştı. İşte detaylar!

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede ikamet ettiği öğrenilen şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından bir yayın açtı.

SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!

Açtığı yayında canına kıymak için ip hazırlayan genç şarkıcı takipçilerinin yorumlarını hiç dinlemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!

Olayın ciddiyetini anlayan bazı sosyal medya kullanıcıları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!

Hızla adrese giden ekipleri genç şarkıcıyı yerde yatar vaziyette buldu.

SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!

Şarkıcının bağladığı ipim koptuğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan Pelin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SON DAKİKA