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SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
12:26
SON DAKİKA... Genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı: Adrese giden ekipler şoke eden manzarayla karşılaştı!
SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'ta şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihara kalkıştı. Tayını gönderen bazı takipçileri hemen polisi aradı. Belirtilen adrese giden ekipler şoke eden manzara ile karşılaştı. İşte detaylar!