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SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:44
SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!
SON DAKİKA... İstanbul'da 65 yaşındaki iş adamı M.Ş., 6 yıllık sevgilisi M.K.'dan (30) ayrıldı. İş adamı, sevgilisinden milyonluk aracı geri istediğinde ise ortalık karıştı. Genç sevgili anlaştığı çete ile iş adamına kabusu yaşattı. 25 milyonluk haraç isteyen çete, M.Ş.'nin iş yerini de kurşunladı. Çareyi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurmakta bulan iş adamı M.Ş.'nin şikayeti üzerine çeteye operasyon yapıldı!