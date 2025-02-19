SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!

SANA 25 MİLYON LİRA CEZA KESTİK

İş adamı kafeye buluşmaya gittiğinde kız arkadaşının yanında 3 kişi daha vardı. İçlerinden 'dayı' lakaplı olan 'sana 25 milyon lira ceza kestik, araba da bizde kalacak parayı en kısa zamanda ödeyeceksin' dedi.

Şoka uğrayan iş adamı genç kadına sorduğun da 'dayım ne derse o' cevabını aldı. Buluşmadan sonra arabayı istemekten vazgeçen iş adamı gelen telefonlarla yine kabusu yaşadı.