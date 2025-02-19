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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:44

SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!

SON DAKİKA... İstanbul'da 65 yaşındaki iş adamı M.Ş., 6 yıllık sevgilisi M.K.'dan (30) ayrıldı. İş adamı, sevgilisinden milyonluk aracı geri istediğinde ise ortalık karıştı. Genç sevgili anlaştığı çete ile iş adamına kabusu yaşattı. 25 milyonluk haraç isteyen çete, M.Ş.'nin iş yerini de kurşunladı. Çareyi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurmakta bulan iş adamı M.Ş.'nin şikayeti üzerine çeteye operasyon yapıldı!

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!

İş adamı M.Ş. bundan 6 yıl önce tanıştığı M.K. ile gönül ilişkisi yaşadı ve ikili sevgili oldu. İddiaya göre 6 yıl kadar süren ilişkileri geçtiğimiz aylarda son buldu.

SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!

Ancak bu ilişki genç kızın kafasında hala bitmemişti. İş adamı ayrılığın ardından kız arkadaşına aldığı milyonluk lüks aracı geri istedi. Genç kadın önce bu duruma karşı çıksa da birkaç görüşmeden sonra 'tamam bir kafede buluşalım sana aracı vereceğim' dedi.

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SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!

SANA 25 MİLYON LİRA CEZA KESTİK

İş adamı kafeye buluşmaya gittiğinde kız arkadaşının yanında 3 kişi daha vardı. İçlerinden 'dayı' lakaplı olan 'sana 25 milyon lira ceza kestik, araba da bizde kalacak parayı en kısa zamanda ödeyeceksin' dedi.

Şoka uğrayan iş adamı genç kadına sorduğun da 'dayım ne derse o' cevabını aldı. Buluşmadan sonra arabayı istemekten vazgeçen iş adamı gelen telefonlarla yine kabusu yaşadı.

SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!

PARA ALAMAYINCA ŞANTAJA BAŞLADILAR

İddiaya göre çete 25 milyon lirayı istemekten vazgeçmedi. Ayrıca iş adamına uygunsuz görüntüler atıp şantaj da yapmaya başladılar. 1 Şubat günü ise iş adamının evi kurşun yağmuruna tutuldu. Bu olayın ardından iş adamı M.Ş. durumu polise bildirdi.

SON DAKİKA... Genç sevgilisi 65 yaşındaki iş adamına kabusu yaşattı: 25 milyonluk haraç istedi evini kurşun yağmuruna tuttu!

GASP BÜRO KITALAR ARASI TAKİP ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda önce iş adamını kafeye gittiğinde tehdit eden 3 şüpheli tek tek tespit edildi. Ardından kurşunlama olayına karışan araç adım adım izlendi. Saatlerce kamera çalışan ekipler aracı iki kıta arasında kilometrelerce yürüttü. O aracı kullanan kişileri de tek tek tespit etti.

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