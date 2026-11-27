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SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gizli tanık itiraf etti: ‘Zeinal ve Türkay Sonel tanışıyordu’
Giriş Tarihi: 27.11.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 16:37
SON DAKİKA… Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gizli tanık itiraf etti: ‘Zeinal ve Türkay Sonel tanışıyordu’
SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. Tutuklu Mustafa Türkay Sonel ile Zeinal Abakarov, jandarmadaki ifadelerinde birbirlerini tanımadıklarını söylerken, Doku'nun arkadaşı E.D. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadede bu iki şüphelinin tanıştığını söyledi. İki kilit ismi de yalanlayan tanık ne gördü? İşte detaylar…