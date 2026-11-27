TANIK SONEL'İ FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tanık sıfatıyla ifadesi alınan Doku'nun arkadaşı E.D.'nin ifadesi ortaya çıktı. E.D., kendisine gösterilen fotoğraftan teşhis ettiği Mustafa Türkay Sonel'in Abakarov ile birlikte çalıştıkları F… adlı kafeye geldiğini söyledi. E.D., ifadesinde, "Orada köşede bir koltuk vardı, sürekli orada otururdu. Zeinal Abakarov neşeli bir insandı. Mustafa Türkay Sonel ile de F… kafedeyken konuştukları olmuştur" dedi.