Haberler
Galeri
Yaşam
SON DAKİKA… Güllü cinayeti dosyasında yeni gelişme! Deliller TÜBİTAK’a gönderildi: Kayıtlardaki erkek sesi kime ait?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 11:06
SON DAKİKA… Güllü cinayeti dosyasında yeni gelişme! Deliller TÜBİTAK’a gönderildi: Kayıtlardaki erkek sesi kime ait?
SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü 2025 yılında Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturmada olayın kaza değil cinayet olduğu belirlendi, Güllü'nün kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusu ile dosyadaki elde edilen yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Deliller arasındaki 'erkek sesi detayı' dikkat çekti. İşte Güllü cinayeti dosyasında son durum!