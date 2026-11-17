KAYITLARDA ERKEK SESİ DE YER ALDI

Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu belirtilen konuşmalar da yer aldı. İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri aktarılırken, ikinci raporda "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine yer verildi.

Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.