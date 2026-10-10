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Giriş Tarihi: 10.10.2026 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 07:53

Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: 'Yarısı Bizden' ile vatandaşa dev destek

Son dakika haberi: İstanbul'da kentsel dönüşümün öncü kampanyası olan 'Yarısı Bizden' ile vatandaşlara tarihin en büyük destekleri veriliyor. Riskli yapıları güvenli yuvalara dönüştüren kampanya kapsamında her bir konut için ayrılan destek tutarı 1 milyon 875 bin lirayı buluyor.

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MURATHAN YILDIRIM
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Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Başvurusu onaylanan hak sahiplerine konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin lira finansal destek sağlanıyor. İşyeri sahiplerine ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon lira destek veriliyor.

Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Kampanyadan faydalanmak için öncelikle bakanlık tarafından lisanslandırılmış bir kuruluşa başvurarak bina için riskli yapı tespiti yaptırılması gerekiyor.

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Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Ardından binanın yıkılıp yeniden yapılması için gerekli malik kararları, yüklenici firma seçimi ve inşaat sözleşmesi gibi konular netleştiriliyor. Sonrasında yeni binanın projesi hazırlanıyor ve ilgili belediyedeki ruhsat işlemleri tamamlanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

DEVLET DESTEK VERİYOR

Yeni projeye ilişkin kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahipliği ve bağımsız bölüm tespiti için taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine müracaat ediliyor. Belediye, dosyayı ilgili Kentsel Dönüşüm birimine iletiyor. İncelemelerden sonra belirlenen randevuda hak sahipleriyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor ve inşa aşamasına geçiliyor.

Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Devletin destek ödemeleri, ev sahibine bütün tutarın peşinen verilmesi şeklinde yapılmıyor. Kat irtifakı kurulduğunda yüzde 30, taşıyıcı sistemin tamamlanması sonrası yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanma izin belgesinin alınması yüzde 10'luk destek dilimi aktarılıyor.

Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Kredilerde geri ödemeler 10 yıl vade ile ve yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. Ödemenin başladığı ilk yılda faiz uygulanmıyor.

Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Sonraki yıllarda güncelleme, TÜFE oranının yarısı kadar yapılıyor. Dönüşüme girecek olan bağımsız bölümde ev sahibi oturuyorsa taşınma desteği kendisine ödeniyor.

Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Ancak konutta kiracı varsa ve şartları karşılıyorsa bu ödenek kiracıya aktarılıyor.

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