Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: ’Yarısı Bizden’ ile vatandaşa dev destek

Başvurusu onaylanan hak sahiplerine konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin lira finansal destek sağlanıyor. İşyeri sahiplerine ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon lira destek veriliyor.