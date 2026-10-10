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Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: 'Yarısı Bizden' ile vatandaşa dev destek
Giriş Tarihi: 10.10.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 07:53
Son Dakika | Güvenli evler için dönüşümün yol haritası: 'Yarısı Bizden' ile vatandaşa dev destek
Son dakika haberi: İstanbul'da kentsel dönüşümün öncü kampanyası olan 'Yarısı Bizden' ile vatandaşlara tarihin en büyük destekleri veriliyor. Riskli yapıları güvenli yuvalara dönüştüren kampanya kapsamında her bir konut için ayrılan destek tutarı 1 milyon 875 bin lirayı buluyor.