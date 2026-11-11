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Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:26

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

Son dakika haberleri... İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Can kaybı 18'e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firma sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Rüştü Başaran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal'da gözaltına alındı. Kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Göksel Ünaldı'nın, göreve başladıktan yaklaşık 3 saat sonra patlamada can verdiği öğrenildi. İşte kahreden oalyın detayları...

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SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan korkunç patlamada bilanço giderek ağırlaşıyor. 18 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardında yatan dram dolu hikayeler gün yüzüne çıkarken, özellikle bir işçinin durumu duyanların boğazını düğümledi.

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

SADECE 3 SAAT SÜREN MESAİ: İLK İŞ GÜNÜNDE GELEN ACI SON

Faciada en çok yürek burkan detaylardan biri Göksel Ünaldı'nın hikayesi oldu. Taşeron bir firmaya bağlı olarak kazan bakımı ve temizliği yapmak üzere fabrikada ilk kez işbaşı yapan Ünaldı, sabah umutlarla gittiği yeni işinden sağ dönemedi.

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SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

Sahaya inip mesaisine başladıktan sadece 3 saat sonra meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybeden genç işçi, tüm Türkiye'yi ağlattı. Bozköy Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan acılı anne Nurten Ünaldı'nın oğlunun tabutuna sarılıp döktüğü gözyaşları, facianın hafızalara kazınan en acı karesi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

CAN KAYBI 18'E ULAŞTI: ŞİRKET PATRONU DAHİL 11 KİŞİ GÖZALTINDA

Sıvı çelik dökümü yapıldığı sırada tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesiyle başlayan yangın ve patlamada can kaybı artmaya devam ediyor. Hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veren işçilerden Abdullah Kılınç'ın da vefat etmesiyle ölü sayısı 18'e yükseldi.

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

Faciayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişi tarafından yürütülen dev soruşturma kapsamında ise şok bir gelişme yaşandı. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da bulunduğu, fabrika müdürü, şube müdürü, çelikhane şefi ve bakım mühendislerinden oluşan toplam 11 kişi gözaltına alındı. Öte yandan kayıp olduğu belirtilen ve DNA eşleşmesi yapılamayan işçi Barış Güney'i arama kurtarma çalışmaları enkaz bölgesinde aralıksız sürdürülüyor.

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

"İŞ ÇOK AĞIR, BIRAKACAĞIM" DEDİ... HAYALLERİ YARIM KALDI

Patlamada can veren diğer işçilerin hikayeleri de facianın boyutunu gözler önüne serdi. Evli ve 3 çocuk babası Özcan Efe (42), olaydan sadece 1 hafta önce ağabeyine dert yanarak, "İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyorum" demişti. Efe'nin bu küçük hayali, kızgın çeliklerin arasında kül oldu. Bir diğer işçi Abdülkadir Kınacı'nın ise emekli olmasına rağmen geçim derdiyle sadece 4 gün önce bu fabrikada işbaşı yaptığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

İHMAL İDDİASI KAN DONDURDU: "ELLERİ YANMIŞTI, ŞİKAYETÇİ OLMA DEDİLER!"

Faciada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in acılı kız kardeşi Şevval Özçelik'in cenazedeki isyanı ise olayın seyrini değiştirecek cinsten. Daha önce de fabrikada ufak çaplı bir patlama yaşandığını ve ağabeyinin ellerinin yandığını belirten acılı kardeş, kan donduran şu iddialarda bulundu:"Bu ikinci patlamaydı. Ağabeyimin daha önce elleri yandı ancak çevresindeki insanlar onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Tehdit edileceğini söyledikleri için şikayetçi olamadı. Ağabeyimin canına kastettiler, bu işin peşini bırakmayacağım."

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

İzmir'i yasa boğan patlamayla ilgili soruşturma derinleşirken, hastanelerde tedavisi süren 6 yaralı işçiden gelecek iyi haberler bekleniyor.

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

İŞÇİLERE SON VEDA! İŞTE GÖZYAŞLARININ SEL OLDUĞU KARELER...

SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İZMİR #ALİAĞA

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