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SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:26
SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Can kaybı 18'e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firma sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Rüştü Başaran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal'da gözaltına alındı. Kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Göksel Ünaldı'nın, göreve başladıktan yaklaşık 3 saat sonra patlamada can verdiği öğrenildi. İşte kahreden oalyın detayları...