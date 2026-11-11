SON DAKİKA! HABAŞ faciasında kahreden 3 saat detayı! Fabrika 18 kişiye mezar olmuştu! İşçilere son veda: Gözyaşları sel oldu

"İŞ ÇOK AĞIR, BIRAKACAĞIM" DEDİ... HAYALLERİ YARIM KALDI

Patlamada can veren diğer işçilerin hikayeleri de facianın boyutunu gözler önüne serdi. Evli ve 3 çocuk babası Özcan Efe (42), olaydan sadece 1 hafta önce ağabeyine dert yanarak, "İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyorum" demişti. Efe'nin bu küçük hayali, kızgın çeliklerin arasında kül oldu. Bir diğer işçi Abdülkadir Kınacı'nın ise emekli olmasına rağmen geçim derdiyle sadece 4 gün önce bu fabrikada işbaşı yaptığı ortaya çıktı.