Son dakika haberi: Başkanın yasak aşkı Antalya’yı sarstı

Tilki'nin gönderdiği ve, "Ebton A.Ş. isimli şirkette 28.08.2019 günü şoför olarak işe başladım. İş amirim Halil Öztürk'ün isteği üzerine makam aracı şoförü olarak görevlendirildim. Bu görevim devam etmekteyken, eşim Semeyra'nın telefonunda tesadüfen Başkan Halil Öztürk ile eşim arasında uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu, Başkan Halil Öztürk'ün eşime gönderdiği konum (adreste) buluştuklarını, belirlenen adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettim. Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi ….. kanun maddesi gereğince fesih ediyorum. Tazminatımın 3 gün içinde tarafıma ödenmesi…." ifadelerinin yer alması dikkat çekti.