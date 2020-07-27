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Galeri Son dakika haberi: Başkanın yasak aşkı Antalya’yı sarstı
Son dakika haberi: Başkanın yasak aşkı
Antalya’yı sarstı
Son dakika haberleri... İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, kıydığı ilk nikâhtaki damadı makam şoförü yapıp eşiyle yasak aşk yaşadı. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi
Giriş Tarihi: 27.07.2020
12:23
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
12:46
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Antalya'nın elmalı ilçesi, iyi partili belediye başkanı halil öztürk'ün makam şoförünün karısı ile yaşadığı ve ifşa olan gizli aşk skandalı ile çalkalanıyor. olay, şoförün noter kanalı ile belediyeye gönderdiği istifa ibranamesindeki yazan sözlerle gün yüzüne çıktı.
BİR YIL ÖNCE EVLENDİ
Elmalı'da yaşayan 38 yaşındaki Ahmet Tilki, bir yıl önce eski sporculardan hemşehrisi bir çocuk annesi ve eşinden ayrılmış olan 31 yaşındaki Sümeyra Balı ile tanıştı. Evlilik kararı alan çift 10 Nisan 2019'da nikah masasına oturdu.
Seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk, ilk icraat olarak Ahmet Tilki ve Sümeyra Ballı (Tilki) çiftinin nikahını kıydı. Başkan Öztürk, hem kendi hem de belediyenin sosyal medya hebasından çiftin nikah fotoğraflarının altına, "Vatandaşlarımızı iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Halil Öztürk görevi devraldıktan sonra ilk nikahı kıydı.
''Birlikte bir ömür" diyerek yola çıkan Sümeyra ve Ahmet Tilki çiftinin nikâhını kıyan Belediye Başkanımız genç çiftimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı.
TİLKİ'Yİ İŞE ALDI
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, bir süre sonra Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi olan Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı.
Tilki'nin makam şoförlüğü devam ederken iddiaya göre eşinin telefonunda Başkan ile yazışmalarını gördü ve takibe aldı. Yazışmaların erotik fotoğraflı görüşmeye, konum atılıp buluşmaya kadar iş uzayınca Ahmet Tilki, 20 Temmuz 2020 günü noter aracılığı ile belediye şirketine istifa ihbarnamesi gönderdi.
Tilki'nin gönderdiği ve, "Ebton A.Ş. isimli şirkette 28.08.2019 günü şoför olarak işe başladım. İş amirim Halil Öztürk'ün isteği üzerine makam aracı şoförü olarak görevlendirildim. Bu görevim devam etmekteyken, eşim Semeyra'nın telefonunda tesadüfen Başkan Halil Öztürk ile eşim arasında uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu, Başkan Halil Öztürk'ün eşime gönderdiği konum (adreste) buluştuklarını, belirlenen adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettim. Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi ….. kanun maddesi gereğince fesih ediyorum. Tazminatımın 3 gün içinde tarafıma ödenmesi…." ifadelerinin yer alması dikkat çekti.