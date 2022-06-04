Haberler
Yaşam
Son dakika haberi: Dilşen Avcı'nın ölümünde şok gelişme! "Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim..."
Giriş Tarihi: 04.06.2022 07:50
Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
07:51
Son dakika haberi: Dilşen Avcı'nın ölümünde şok gelişme! "Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim..."
Son dakika haberi... Ankara'da iki yıl önce doğal gaz borusuna asılı halde cansız bedenini bulunan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Dilşen Avcı'nın ölümüyle inanılmaz bir gelişme yaşandı. Dilşen'in başka bir suçtan tutuklanan üvey ağabeyi Selim Kantar cezaevinden ihbar mektubu yazdı: "Onu ben öldürdüm..."