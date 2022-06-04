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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Dilşen Avcı'nın ölümünde şok gelişme! "Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim..."
Giriş Tarihi: 04.06.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 07:51

Son dakika haberi: Dilşen Avcı'nın ölümünde şok gelişme! "Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim..."

Son dakika haberi... Ankara'da iki yıl önce doğal gaz borusuna asılı halde cansız bedenini bulunan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Dilşen Avcı'nın ölümüyle inanılmaz bir gelişme yaşandı. Dilşen'in başka bir suçtan tutuklanan üvey ağabeyi Selim Kantar cezaevinden ihbar mektubu yazdı: "Onu ben öldürdüm..."

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika haberi: Dilşen Avcı’nın ölümünde şok gelişme! Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim...

Son dakika haberi: Anne Necmiye Tıraş (58), Pursaklar ilçesindeki evinde 27 Haziran 2020 sabahı kızı Dilşen Avcı'nın doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Son dakika haberi: Dilşen Avcı’nın ölümünde şok gelişme! Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim...

Ayaklarının yanında elektrik süpürgesi olduğunu gören anne, çığlık atarak kızın ayaklarından kaldırmaya çalıştı. Oğlu Selim Kantar, annesinin yanına giderek Dilşen'in yere indirdi.

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Son dakika haberi: Dilşen Avcı’nın ölümünde şok gelişme! Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim...

Eve çağırılan sağlık ekibi, genç kadının öldüğünü belirledi. Olay kayıtlara 'intihar' diye geçerken, cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Son dakika haberi: Dilşen Avcı’nın ölümünde şok gelişme! Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim...

OTOPSİDE ASIYA BAĞLI SOLUNUM YETMEZLİĞİ ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Ankara Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda Dilşen Avcı'nın asıya bağlı solunum yetersizliğinden vefat ettiği belirtildi.

Son dakika haberi: Dilşen Avcı’nın ölümünde şok gelişme! Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim...

Dilşen'in ölümünden 1 ay sonra başka bir suçtan tutuklanan üvey abisi Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden şok bir mektup yazdı. Selim Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti.

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