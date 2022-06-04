Son dakika haberi: Dilşen Avcı'nın ölümünde şok gelişme! "Odama geçtim birilerinin görmesini bekledim..."

Dilşen'in ölümünden 1 ay sonra başka bir suçtan tutuklanan üvey abisi Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden şok bir mektup yazdı. Selim Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti.