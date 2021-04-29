SON DAKİKA HABERİ: Esra Erol’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'

Son dakika haberleri: ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da, yeni dosyaları incelemeye ve ele almaya devam ediyor. Birbirinden çarpıcı konuların ele alındığı Esra Erol'da programına katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürmüştü. Ayşe Kazıkçı, bugün Esra Erol'da programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim. Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı" dedi. İşte son dakika haberinin detayları.