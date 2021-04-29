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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Esra Erol’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'
Giriş Tarihi: 29.04.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 18:52

HABERİ: ’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'

haberleri: 'nin reyting rekortmeni programı 'da, yeni dosyaları incelemeye ve ele almaya devam ediyor. Birbirinden çarpıcı konuların ele alındığı Esra Erol'da programına katılan , eşi 'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü 'a kaçtığını öne sürmüştü. Ayşe Kazıkçı, bugün Esra Erol'da programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim. Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı" dedi. İşte son dakika haberinin detayları.

SON DAKİKA HABERİ: Esra Erol’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'

HABERLERİ: ekranlarının sevilerek izlenen programı 'da yeni dosyaları ve birbirinden çarpıcı konuları ele almaya devam ediyor. Programın konuları arasına son olarak eklendi. Eşi 'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü 'a kaçtığını iddia etti.

SON DAKİKA HABERİ: Esra Erol’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'

YAŞAR YILDIRIM'A KALP EMOJİSİ ATTI

Bunun da sebebini kendisine anlaştık emojisi atarken Yaşar Bey'e ise kalp emojisi gönderdiğini anlattı. İlişkilerinin olduğunu böyle anladığını dile getirdi. Ayrıca Facebook'taki hareketlerini izlemek adına plan yaptığını anlattı.

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SON DAKİKA HABERİ: Esra Erol’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'

2 Eylül'den itibaren evde olmayan Ayşe Hanım, ile aynı servis aracında çalışıyordu. Ayşe Hanım o serviste hosteslik yapıyordu. Eşi Muzaffer Bey, Yıldırım'ın evliliğini de Ayşe Hanım'ın bitirdiğini anlattı. Oğluna rapor almak üzere dışarı çıktığı ve eve gelmediği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Esra Erol’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'

'nın eşi ile gönül ilişkisi bulunduğu ve 2 Eylül'den itibaren birlikte olmak üzere kendisine kaçtığı 'dan eşi de şüpheleniyordu.

SON DAKİKA HABERİ: Esra Erol’da büyük yüzleşme! 'Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı'

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

, bugün 'da programına katılarak eşi ile yüzleşti. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim" dedi.

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