Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Eylül ayında...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi. İkinci el araçlardaki yükseliş bir türlü durmuyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, ikinci el otomobil piyasasında yoğun bir fırsatçılık olduğunu belirtirken, Eylül - Ekim gibi sıfır araçlardaki fiyatların düşeceğini vurguladı. Bozkurt, iki ay daha bekleyip ikinci el yerine sıfır otomobil almanın daha mantıklı olduğunu ifade etti. İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 15:00
Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

Son dönemde ikinci el piyasasındaki araçların fiyatları oldukça yükseldi. Piyasada bulunan fırsatçılan nedeniyle fiyatların çok yükseldiğini ifade eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, iki üç yıllık araç talebine bir de corona etkisi eklenince talebin patladığını söyledi. Corona nedeniyle araç üretiminin tam zamanlı olmaması piyasada ikinci el araçlarının fiyatının artmasına neden oldu.

EYLÜL EKİM GİBİ TAM KAPASİTEYE GEÇİLİRSE...

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, birikmiş birkaç senelik talebin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirterek, "Bu durum çok uzun sürmez gibi hissediyorum. Eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor." dedi.

Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ilk dönemlerinde çok ağır şartlar olduğunu, o dönemde bayilerin tamamen kapanmadığını ve böyle bir süreci hem çalışanların hem müşterilerin güvenliği açısından en üst düzey önlemlerle geçirdiklerini söyledi.

Bozkurt, özellikle son aylarda görülen yoğun araç talebine de değindi. Hazirandan itibaren yoğun bir araç talebi olduğunu dile getiren Bozkurt, "2018'den itibaren ertelenen bir talep vardı. Hem filo hem perakende pazarı çok düşmüştü. Araçlar belli bir yaşa geldi. Değişim zamanı geldi. Özellikle bireysel müşteriler toplu taşımadan ziyade bireysel araçlarını kullanmayı güvenli bulduğu için alım başladı." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

"PANDEMİ SÜRECİNİ TÜRKİYE'DE DAHA DİKKATLİ YÖNETTİK"

Pandemi nedeniyle dünyada üretimin bir süre durduğunu ancak talebin devam ettiğini aktaran Bozkurt, "Bence pandemi sürecini Türkiye'de daha dikkatli yönettik. Bizde alınan önlemlerin bir çoğunu bizden çok sonra almış diğer ülkeler. Dolayısıyla Avrupa'da vakalar hızla büyüdü. Böyle olunca Avrupa, hastalıkla daha fazla boğuşurken, araç alımı gibi bir eğilim yokken Türkiye'de talep başladı. Elde olanlar satıldı. Üretim yavaş yavaş başladı. Tam kapasite çalışamıyorlar. Vardiyalı çalışıyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyorlar. Bu nedenle de tam kapasiteli üretim yok. Yarım kapasite gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu talep karşılanamıyor." diye konuştu.

Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

Birikmiş birkaç senenin talebinin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirten Bozkurt,

"Bu durum çok uzun sürmez gibi hissediyorum. Eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TOYOTA "Toyota'da bir an önce tam kapasiteye geçmek isteniyor. Ancak hastalık bitti diye bir durum yok. Hastalık bitmedi. Önlemleri gevşetmemek lazım. Bizde azalmış olabilir ancak dünyada devam ediyor. Dünyada seyahat trafiği olduğu sürece bu hastalık riski hep var. Azami dikkat ederek günlük hayatı devam ettireceğiz. Her şeyi durdurma şansımız yok. Hiçbir sistem bunu aylarca kaldıramıyor. Toyota'nın da normal sürece geçme isteği var. 'Şu tarihten sonra tam kapasiteye geçeriz' diyemeyiz, net bir tarih yok. Güven ortamı ne zaman oluşursa tam kapasiteye geçerler."
"İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ GELİŞMENİN MUHATABI DİSTRİBÜTÖRLER DEĞİL"
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt, sıfır araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntının ikinci el de dahil olmak üzere fiyatları etkilemesine ilişkin soruları da yanıtladı.

DA BİR AN ÖNCE TAM KAPASİTEYE GEÇMEK İSTENİYOR"

Ali Haydar Bozkurt, Toyota özelinde tam kapasiteye geçişle ilgili sürece değinirken, şunları kaydetti:

Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

"Toyota'da bir an önce tam kapasiteye geçmek isteniyor. Ancak hastalık bitti diye bir durum yok. Hastalık bitmedi. Önlemleri gevşetmemek lazım. Bizde azalmış olabilir ancak dünyada devam ediyor. Dünyada seyahat trafiği olduğu sürece bu hastalık riski hep var. Azami dikkat ederek günlük hayatı devam ettireceğiz. Her şeyi durdurma şansımız yok. Hiçbir sistem bunu aylarca kaldıramıyor. Toyota'nın da normal sürece geçme isteği var. 'Şu tarihten sonra tam kapasiteye geçeriz' diyemeyiz, net bir tarih yok. Güven ortamı ne zaman oluşursa tam kapasiteye geçerler."

"İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ GELİŞMENİN MUHATABI DİSTRİBÜTÖRLER DEĞİL"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt, sıfır araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntının ikinci el de dahil olmak üzere fiyatları etkilemesine ilişkin soruları da yanıtladı.

Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu konu; iç içe olan ve kavram karmaşası yaşanan bir konu. Birincisi üretimle ilgili sıkıntı, bir arz sıkıntısı yaratıyor. Üretimin tam kapasite olmaması ve 2 yıldır bekleyen talebin devreye girmesiyle arz sıkıntısı iyice büyüdü. Tabii biz talep patlamasını pandemi olmasa da bekliyorduk. Bu yılın daha iyi bir yıl olmasını bekliyorduk. Burada tabii şu var; fırsatçılıklar var piyasada. Nasıl var? Piyasadaki ikinci el araç fiyatlarının artması distribütörlere, bayilere soruluyor. İkinci el araç piyasası bizim işimiz değil. Biz sıfır araç satarız. Sokaktaki vatandaş arabasını istediği fiyata ilana koyuyor. Koyabilir. Serbest piyasa... O fiyata satar veya satamaz. O fiyata da çıkıp biri alıyorsa ona da kimse bir şey diyemez. Ama ikinci el piyasasındaki gelişmenin muhatabı distribütörler değil. 'Sıfır bulunmadığı için ikinci el fiyatları artıyor' deniliyor. Bunun çok az etkisi olduğunu düşünüyorum.

Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

Sadece otomobilde değil, her üründe ikinci el fiyatı sıfıra göre belirlenir zaten. Bugünlerde yaşanan sıkıntı şu; firmalar ikinci elin artmasına neden etki edemez biliyor musunuz? Bayinin elindeki aracın bir liste fiyatı var. Liste fiyatından satılır araba. Ama bazıları arabasını satın aldıktan sonra üzerine 20 bin lira fark koyarak ilana koyuyorsa bizim elimizden bir şey gelmiyor. Çözüm; ikinci el alım-satımıyla ilgili bir düzenleme var. Bu düzenleme, uzun zamandır erteleniyor. Bu yasanın bir an önce çıkması lazım. Bayi fiyatını söylüyor, satıyor. Ertesi gün alan kişi fırsatçılık yapıyor. Bayi bunu anlayamaz. Takip de edemeyiz bunu. Ancak bu fırsatçılığı engellemek için bu düzenleme devreye girse ikinci eldeki başı bozuklukların hemen önüne geçeriz. Bence o konu daha fazla ertelenmemeli."

SON DAKİKA