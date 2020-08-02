Son dakika haberi: İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek? Sıfır otomobiller Eylül ayında...

Son dönemde ikinci el piyasasındaki araçların fiyatları oldukça yükseldi. Piyasada bulunan fırsatçılan nedeniyle fiyatların çok yükseldiğini ifade eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, iki üç yıllık araç talebine bir de corona etkisi eklenince talebin patladığını söyledi. Corona nedeniyle araç üretiminin tam zamanlı olmaması piyasada ikinci el araçlarının fiyatının artmasına neden oldu.

EYLÜL EKİM GİBİ TAM KAPASİTEYE GEÇİLİRSE...

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, birikmiş birkaç senelik talebin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirterek, "Bu durum çok uzun sürmez gibi hissediyorum. Eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor." dedi.