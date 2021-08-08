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Haberler Yaşam Son dakika haberi: İzmir'de otel odasında korkunç olay! 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu
Giriş Tarihi: 08.08.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 13:23

Son dakika haberi: İzmir'de otel odasında korkunç olay! 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu

Son dakika haberleri... İzmir'de Şenay Ay, erkek arkadaşı ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla vuruldu. Şüpheli bir şekilde vurulan genç kız, hastanede ölümle pençeleşiyor... İşte ayrıntılar...

FATİH ŞENDİL
Son dakika haberi: İzmir’de otel odasında korkunç olay! 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu

21 yaşındaki Şenay Ay, İzmir'in Konak ilçesinde erkek arkadaşı Muhammet Sayın ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla vuruldu.

Son dakika haberi: İzmir’de otel odasında korkunç olay! 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu

Hastanede tedavi altına alınan genç kız yaşam savaşı verirken, 25 yaşındaki Sayın gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: İzmir’de otel odasında korkunç olay! 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu

Silahın kendisine ait olduğunu kabul eden ancak kız arkadaşının vurulma anında yanında olmadığını söyleyen Sayın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Son dakika haberi: İzmir’de otel odasında korkunç olay! 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu

ARKADAŞLARI GELDİ

Genç adam yanında silah taşımasını ise "Çok hasmım var" sözleriyle açıkladı. KORKUNÇ olay geçtiğimiz günlerde İzmir Konak'ta bulunan bir otelde yaşandı.

Son dakika haberi: İzmir’de otel odasında korkunç olay! 21 yaşındaki Şenay Ay başından vuruldu

Şenay Ay adlı genç kız ile erkek arkadaşı Muhammet Sayın, biri erkek biri kadın iki arkadaşıyla otel odasında gece geç saatlere kadar sohbet edip eğlendiler.

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