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Son dakika haberi | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
08:57
Son dakika haberi | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek
Son dakika haberi... Cumartesi günü ülkemizin birçok bölgesinde sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 14 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...