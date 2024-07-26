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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:57

Son dakika haberi | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Son dakika haberi... Cumartesi günü ülkemizin birçok bölgesinde sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 14 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Oğuzhan UYSAL
Son dakika haberi | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Son dakika haberi! Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bunaltıcı bir hava hâkimdi.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise serinleten haber geldi.

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Son dakika haberi | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Gün içinde etkili olan yaz sağanaklarının devam etmesi bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte birçok bölgede hava sıcaklıklarının 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Türkiye'de bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

İstanbul 32, Edirne 31, Balıkesir 34, Sakarya 33,

Son dakika haberi | Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Serin dalga geliyor! Sıcaklıklar düşecek

Eskişehir ve Konya 32, Kayseri 33, Sivas 31, Denizli 39,

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