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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 00:26

Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 28. gününde sürerken, Rusya ordusunun Mariupol şehrine yönelik saldırıları arttı. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden gelen son dakika haberlerine göre; Mariupol'a iki "çok güçlü bomba" atıldığı belirtildi. Öte yandan; İtalyan Parlamentosu'na hitap eden Vladimir Zelenskiy, Putin ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Avrupa olduğunu ifade ederek, "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısıdır ve onlar Avrupa'ya girmek istiyorlar" dedi. Kremlin'den ise çok dikkat çeken nükleer silah çıkışı geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Vladimir Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini kaydetti. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri!

Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!

Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik başka yaptırım ve baskılara ihtiyaçları olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Guterres ise, "Savaşı durdurma ve barışa şans verme zamanı. Bu korkunç saçma savaş son bulmalı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya, Mariupol şehrine yönelik saldırını artırdı. Rus birliklerinin vurduğu yerleşim bölgelerinde, otomobiller yandı, binaların kullanılamaz hale geldi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM HABERLERİ

Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!

00.05 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin Ukrayna'daki savaşa rağmen pozitif kalmaya devam edeceğini ancak daha yavaş olacağını bildirdi.

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Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!

23.53 Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Sivastopal açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.

Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!

22.30 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!

21.57 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa tarafının inisiyatifi ile Putin ve Macron telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki lider, Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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