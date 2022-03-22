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Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:25
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Son dakika haberi | Kremlin dünyaya resmen duyurdu: Vladimir Putin nükleer silahlara başvurabilir!
Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 28. gününde sürerken, Rusya ordusunun Mariupol şehrine yönelik saldırıları arttı. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden gelen son dakika haberlerine göre; Mariupol'a iki "çok güçlü bomba" atıldığı belirtildi. Öte yandan; İtalyan Parlamentosu'na hitap eden Vladimir Zelenskiy, Putin ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Avrupa olduğunu ifade ederek, "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısıdır ve onlar Avrupa'ya girmek istiyorlar" dedi. Kremlin'den ise çok dikkat çeken nükleer silah çıkışı geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Vladimir Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini kaydetti. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri!