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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu
Giriş Tarihi: 01.12.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 20:15

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu

Son dakika... Sosyal medya fenomenleri hakkında kara para akladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında fenomenlerin tüm mal varlıklarına el konma kararı verildi. Mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri arasında Tayyar Öz, Özlem Öz, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut var.

ARZU KAYA
SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu

SON DAKİKA: FENOMENLERE ŞOK!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu

Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında da Öz çiftinin mal varlıklarına el konulması istendi. Hakimlik aynı şekilde çiftin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu

Ayrıca soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri şu isimler oldu: Eylül Öztürk Özkan,

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu

Feyzanur Başar,

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu

İleyda Topal, Tolunay Topal,

SON DAKİKA