SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu

SON DAKİKA: FENOMENLERE ŞOK! Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında da Öz çiftinin mal varlıklarına el konulması istendi. Hakimlik aynı şekilde çiftin mal varlıklarına el koyma kararı verdi. Ayrıca soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomenleri şu isimler oldu: Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği şüphelilerin malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.