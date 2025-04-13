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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Süper Lig'de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:52

Son dakika haberi: Süper Lig'de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...

SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam etti. Bu sezon takımların yıldız oyuncuları olan Osimhen, Banza, Piatek ve En-Nesyri attıkları gollerle skor yükünü çekti. Atılan gollerin ardından ligde gol krallığı listesi de güncellendi. Gol krallığı yarışında yıldız futbolcu tek başına zirvede bulunuyor. İşte Süper Lig'de gol krallığında zirvedeki isim...

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Son dakika haberi: Süper Lig’de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...

Trendyol Süper Lig'de 31.hafta heyecanı sürüyor. Gol krallığı yarışında da heyecan devam ediyor. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...

Listede en az 10 gol atan oyuncular dikkate alınmıştır.

Son dakika haberi: Süper Lig’de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...

REJ MANAJ: 10 GOL (SİVASSPOR)

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Son dakika haberi: Süper Lig’de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...

NUNO DA COSTA: 10 GOL (KASIMPAŞA)

Son dakika haberi: Süper Lig’de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...

BARIŞ ALPER YILMAZ: 10 GOL (GALATASARAY)

Son dakika haberi: Süper Lig’de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...

DUSAN TADIC: 11 GOL (FENERBAHÇE)