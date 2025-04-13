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Son dakika haberi: Süper Lig'de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
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Son dakika haberi: Süper Lig'de gol krallığı alev alev! Osimhen, Banza, Piatek, En-Nesyri...
SON DAKİKA HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam etti. Bu sezon takımların yıldız oyuncuları olan Osimhen, Banza, Piatek ve En-Nesyri attıkları gollerle skor yükünü çekti. Atılan gollerin ardından ligde gol krallığı listesi de güncellendi. Gol krallığı yarışında yıldız futbolcu tek başına zirvede bulunuyor. İşte Süper Lig'de gol krallığında zirvedeki isim...