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SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:18
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
12:19
SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Son dakika haberi: THODEX reklamında oynayan ünlüler hakkında karar çıktı. Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel hakkında takipsizlik kararı verildi.