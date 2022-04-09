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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 12:19

SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı

Son dakika haberi: THODEX reklamında oynayan ünlüler hakkında karar çıktı. Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel hakkında takipsizlik kararı verildi.

AA
SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı

Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex'in reklamlarında oynayan bazı ünlüler hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı mağdurlar da reklamını yaparak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 17 kişi hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı

Savcılığın takipsizlik kararında bir kısım mağdurun avukatlarının yaptığı suç duyurusuna yer verildi.

Buna göre, Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.

SON DAKİKA HABERİ! THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı

Suç duyurusunda, yine ekonomist Ercan Öz'ün Thodex'e destek vermesinin de birçok kişinin bu firmaya yatırım yapmasına neden olduğu ifade edildi.

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