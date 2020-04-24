SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüs vaka, ölü ve entübe sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı! 23 Nisan Türkiye il il corona vaka sayısı dağılımı - CANLI HARİTA

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından virüse ilişkin yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 3 milyona yakın insanda görülen salgın, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyada birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü ve hastalar arasında ayrım yapılmaya başlandı. Türkiye'de ise sağlık sisteminin 6'da 1'lik kapasitesinin kullanımda olduğu ve hastanelerin %30 doluluk oranına sahip olduğu açıklandı. Ülkemizdeki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerek canlı yayında corona virüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor. Peki, Türkiye'de son durum ne? Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu, vaka sayısı, ölü ve iyileşen hasta sayısı ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısını barındırıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan doğrulanmış verilere göre Türkiye'de corona virüs vakaları illere göre dağılımı ve son vaka sayısı…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE ENTÜBE HASTA SAYISI KAÇ OLDU? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo sayfası, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...