Türkiye'deki corona virüs vaka, ölü ve entübe sayısı kaç oldu? Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerek canlı yayınlarda konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulunuyor. Dünya üzerinde son durum gittikçe kötüleşirken, ülkemizde Covid-19 pandemisi günden güne kontrol altına alınıyor. Bu noktada Bakan Koca, sosyal hareketliliğin geri kazanılması için, mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterilmesi ve kurallara uyulması gerektiğini belirtiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanan corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu ile 23 Nisan canlı haritası vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı açıklaması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu, vaka sayısı, ölü ve iyileşen hasta sayısı ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısını barındırıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan doğrulanmış verilere göre Türkiye'de corona virüs vakaları illere göre dağılımı ve son vaka sayısı…