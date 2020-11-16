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Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!
Koronavirüs salgınında tehlikeye aldırış etmeden gerçekleştirilen ev partileri 'pes' dedirtiyor... Son dakika haberine göre İstanbul'da sosyete ve ünlü isimler yine bir parti skandalına imza attı. İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy'deki villasında bir kez daha parti düzenledi. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri, 150 kişiye para cezası kesti. Sosyal medya fenomenlerinin katıldığı ev partisinde ise katılımcılardan birinin 1.2 milyon takipçili Nilay Toprak olduğu ve arkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söylediği görüldü.
Giriş Tarihi: 16.11.2020
15:47
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
15:50
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