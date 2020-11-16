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Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

Koronavirüs salgınında tehlikeye aldırış etmeden gerçekleştirilen ev partileri 'pes' dedirtiyor... Son dakika haberine göre 'da sosyete ve ünlü isimler yine bir parti skandalına imza attı. İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy'deki villasında bir kez daha parti düzenledi. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri, 150 kişiye para cezası kesti. Sosyal medya fenomenlerinin katıldığı ev partisinde ise katılımcılardan birinin 1.2 milyon takipçili Nilay Toprak olduğu ve arkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söylediği görüldü.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 15:50
Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair bir takım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları hiçe saydı.

Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

İş insanı Caner Karaloğlu, geçtiğimiz hafta Yeniköy'deki villasında bir parti düzenlemişti. Parti skandalıyla gündemden düşmeyen Karaloğlu, yine aynı villada 150 kişinin katıldığı bir parti gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

150 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi ünlü isimlerle birlikte birçok yabancı uyruklu kişi katıldı.

Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

Partideki yüksek sesten rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi. Yeniköy'deki villa polis ekipleri baskın yaparken filyasyon ekipleri de polislere eşlik etti. Polis yaptığı baskından sonra, partiye katılanların evden ayrılmasına izin vermedi. Ekipler partiye katılan 150 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiden çıkanlardan bazıları yüzlerini kapattı. Polis baskını sonrası gazetecilerine görüntü vermemeye çalışan Öykü Çelik, Karaloğlu'nun özel şoförlü otomobiline binerek villadan ayrıldı.

Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

MURAT BAŞARAN GİTAR ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.

Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.

Son dakika haberi: Ünlülerin katıldığı ev partisine baskın!

1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor. Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.

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