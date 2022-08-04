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Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu
Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:52
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
09:17
Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu
Son dakika haberi: Maltepe Cezaevinde hükümlü bulunan yeğeninin sevgilisine uyuşturucu madde temini sağlayan avukat Zeynep A. (29) yakayı ele verdi. 2 Temmuz günü cezaevi kameralarının ortaya çıkardığı olayda gözaltına alınan şüpheli avukat, kendisini "Ölümle tehdit edildim ve ceza hukukuna uzak olduğumdan ne olacağını bilemedim" şeklinde savundu.