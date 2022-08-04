Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu

Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş. Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları ön göremedim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

