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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu
Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:17

Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu

Son dakika haberi: Maltepe Cezaevinde hükümlü bulunan yeğeninin sevgilisine uyuşturucu madde temini sağlayan avukat Zeynep A. (29) yakayı ele verdi. 2 Temmuz günü cezaevi kameralarının ortaya çıkardığı olayda gözaltına alınan şüpheli avukat, kendisini "Ölümle tehdit edildim ve ceza hukukuna uzak olduğumdan ne olacağını bilemedim" şeklinde savundu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu

İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde film sahnesini aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre avukat Zeynep A.'nın (29) ablasının kızı ve cezaevinde hükümlü olan Adem Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu. Uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini isteyince genç avukat Zeynep A. akıl almaz bir yönteme başvurdu.

Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu

KAMERALAR GİZLİ ALIŞVERİŞE IŞIK TUTTU
Avukat kimliğini kullanarak 2 Temmuz günü Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giden genç avukat, iddiaya göre yanına aldığı iki paket halinde 26 gram kubar işlenmemiş esrarla cezaevine girdi. Cezaevinin görüş alanında kendisini görüntüleyen kameradan habersiz olan avukat Zeynep A., uyuşturucu maddeleri hükümlü Adem Y.'ye verdi.

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Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu

CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜ ANLATTI
Kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Adem Y., genç avukattan cezaevine gelerek kendisine uyuşturucu madde getirmesini istediğini, avukat Zeynep Y.'nin de isteğini kabul ettiğini söyledi. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli avukat, adliyeye getirilirken savcılık tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİKLERİ İÇİN ELİM KOLUM BAĞLANDI"
Savunmasında, İstanbul Barosunda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Zeynep A., "Adem'i ablam Handan'ın kızı Seda'nın sevgilisi olması nedeniyle tanırım. Sadece benim yeğenimin ilişkisinden kaynaklı görüştüğüm çok yakın dostumdur.

Son dakika haberi: Uyuşturucu taşıyıcısı avukat çıktı! Kameralar gizli alışverişe ışık tuttu

Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş. Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları ön göremedim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

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