Giriş Tarihi: 04.10.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
18:26
SON DAKİKA HABERLERİ | Cem Garipoğlu’nun mezarında şüpheli poşet! Başsavcılığa "el koyma" talebi
Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuç beklenirken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarın içinden düğüm içeren 30 cm boyutlarında bir poşetin çıktığını ve adli tutanaklarda da yer alan poşetin çıktığını belirterek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak poşetin mezarın içine nasıl konulduğunun büyük şüphe içerdiğini, bu nedenle poşete adli makamlarca el konulmasını ve poşette parmak iziyle DNA örnekleri başta olmak üzere gerekli biyolojik incelemelerin yapılmasını talep etti.