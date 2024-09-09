Giriş Tarihi: 09.09.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
20:59
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: 200 bin lira karşılığında...
SON DAKİKA HABERLERİ... Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasını konuşuyor. Henüz 8 yaşında bir cinayete kurban giden minik Narin'in katili kim? sorusuna yanıt bulmak için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Elde edilen verilen amcayı işaret ederken şüpheli sıfatıyla ifade veren bir isim Narin soruşturmasının seyrini değiştirecek sözler sarf etti. İşte Narin soruşturmasına ilişki çarpıcı detaylar...