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Giriş Tarihi: 09.09.2024 20:46 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:59

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: 200 bin lira karşılığında...

SON DAKİKA HABERLERİ... Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasını konuşuyor. Henüz 8 yaşında bir cinayete kurban giden minik Narin'in katili kim? sorusuna yanıt bulmak için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Elde edilen verilen amcayı işaret ederken şüpheli sıfatıyla ifade veren bir isim Narin soruşturmasının seyrini değiştirecek sözler sarf etti. İşte Narin soruşturmasına ilişki çarpıcı detaylar...

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: 200 bin lira karşılığında...

Narin Güran cinayeti ile ilgili her geçen saat yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: 200 bin lira karşılığında...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: 200 bin lira karşılığında...

Şüphelilerden N.B, jandarmadaki ifadesinde, evlerinin şebeke suyunda kesinti olduğunu, yardım istemek için muhtar Salim Güran'ı aradığını belirtti.

Güran'ın kendisine arıza için yetkilileri arayacağını ifade eden N.B, ikamet ettiği ev ile muhtar Güran'ın evi arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu anlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: 200 bin lira karşılığında...

N.B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Evimden aracımla çıktım. Arkamdan beyaz renkli bir araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Bu yer mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolu. Salim Güran korna çaldı, selektör yaptı. Bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek aracıma doğru geldi. Ben de araçtan indim. Salim Güran bana eliyle aracının ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: 200 bin lira karşılığında...

Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm. Aracında torba var mı?' dedi. Aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort ile üzerinde asılı bir küçük çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalı, ağzını orada bağlamadan aracımın arka koltuğunun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum.

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