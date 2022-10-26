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Haberler Yaşam Son dakika: Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 06:20 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 06:21

Son dakika: Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Son dakika haberi: Fethiye'de 2018'de hamile eşi Semra Aysal'ı (33) 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal (41) hakkında Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verdi. Sanık Aysal yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Hakan Aysal’ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

Son dakika: Hakan Aysal’ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Son dakika: Hakan Aysal’ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika: Hakan Aysal’ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

YENİDEN YARGILANDI
Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Son dakika: Hakan Aysal’ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığı belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildi.

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