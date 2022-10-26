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Son dakika: Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 06:20
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
06:21
Son dakika: Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı
Son dakika haberi: Fethiye'de 2018'de hamile eşi Semra Aysal'ı (33) 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal (41) hakkında Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verdi. Sanık Aysal yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.