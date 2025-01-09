SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Hakkari'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi üssü Şemdinli olan sarsıntı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte Hakkari deprem detayları