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Haberler Yaşam SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:37

SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Hakkari deprem son dakika haberleriyle takip ediliyor. İlde yaşanan sarsıntıların ardından Hakkari'de yaşayan bölge sakinleri detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sorgulamaya başladı. İşte, 9 Ocak Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü...

SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Hakkari'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi üssü Şemdinli olan sarsıntı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte Hakkari deprem detayları

SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA HAKKARİ DEPREM!

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Şemdinli (Hakkari)
Tarih:2025-01-09
Saat:17:01:16 TSİ
Enlem:37.5925 N
Boylam:45.40917 E
Derinlik:5.44 km

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SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de kaydedilen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor.

Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
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