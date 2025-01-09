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SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
17:37
SON DAKİKA: HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ! AFAD ve Kandilli verileriyle Hakkari'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Hakkari deprem son dakika haberleriyle takip ediliyor. İlde yaşanan sarsıntıların ardından Hakkari'de yaşayan bölge sakinleri detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sorgulamaya başladı. İşte, 9 Ocak Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü...