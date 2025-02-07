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SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
06:31
SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!
Son dakika.... Pınar Gültekin olayı başta olmak üzere birçok cinayet ve suç için uygulanan haksız tahrik indirimi nedeniyle kamu vicdanını sızlatan kararlar ortaya çıkmaya başladı. Hazırlıkları devam eden ve adaletsizlik algısı yaratacak uygulamalara son vermeyi planlayan yargı paketine bu konuda da bir madde eklenmesi gündeme geldi.