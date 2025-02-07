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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:31

SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!

Son dakika.... Pınar Gültekin olayı başta olmak üzere birçok cinayet ve suç için uygulanan haksız tahrik indirimi nedeniyle kamu vicdanını sızlatan kararlar ortaya çıkmaya başladı. Hazırlıkları devam eden ve adaletsizlik algısı yaratacak uygulamalara son vermeyi planlayan yargı paketine bu konuda da bir madde eklenmesi gündeme geldi.

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!

Son dakika! Toplumda adaletsizlik algısı yaratabilecek uygulamalara son vermek için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak.

SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!

Pınar Gültekin davasında olduğu gibi bir çok kadın cinayetinde suçlunun üç-beş yıl yatıp çıkmasına neden olan haksız tahrik indiriminde ceza süreleri arttırılacak.

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SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!

KADIN CİNAYETLERİ AĞIRLIKLI

Pınar Gültekin, Ayşe Tuba Arslan başta olmak üzere kadın cinayetlerinin önemli bölümünde uygulanan haksız tahrik indimi kamuoyunda adeta infial yarattı. Sadece kadın cinayetleri değil, restoranda öğretim görevlisini öldüren, metroda "yan baktı" diyerek vatandaşları bıçaklayan birçok suçlu haksız tahrikten yararlanıp kısa sürece cezaevinde kalıp kurtulabiliyor.

SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!

YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından çalışmaları devam eden yargı paketi kapsamında haksız tahrik uygulaması da gündeme geldi. Paket yasalaştığında suçlu haksız tahrikten yararlansa bile daha uzun süre cezaevinde kacak.

SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!

İŞTE YENİ MADDE

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi "Haksız tahrik altında suç işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir" hükmünü içeriyor. Yargı paketinde yer alacak düzenlemeye göre ise müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı 12 yıldan 16 yıla, üst sınır da 18 yıldan 22 yıla çıkartılacak.

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