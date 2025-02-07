SON DAKİKA | Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor: Artık 3-5 yıl yatıp çıkamayacaklar!

İŞTE YENİ MADDE

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi "Haksız tahrik altında suç işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir" hükmünü içeriyor. Yargı paketinde yer alacak düzenlemeye göre ise müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı 12 yıldan 16 yıla, üst sınır da 18 yıldan 22 yıla çıkartılacak.