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Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan'dan geldi Beyoğlu'nda katledildi
Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:58
Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan'dan geldi Beyoğlu'nda katledildi
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkarılan ikinci cinayetin kurbanının kimliği belirlendi. Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin 1996 doğumlu Oğuzhan K. olduğu tespit edildi. Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği belirlendi. Genç adamın İstanbul'a geldikten sonra gittiği ilk adresin, cesedinin bulunduğu ev olduğu değerlendiriliyor.