Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan'dan geldi Beyoğlu'nda katledildi
Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:57 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:58

Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan'dan geldi Beyoğlu'nda katledildi

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkarılan ikinci cinayetin kurbanının kimliği belirlendi. Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin 1996 doğumlu Oğuzhan K. olduğu tespit edildi. Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği belirlendi. Genç adamın İstanbul'a geldikten sonra gittiği ilk adresin, cesedinin bulunduğu ev olduğu değerlendiriliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL
Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

Son dakika haberi! Beyoğlu Bekçi Sokak'ta bulunan evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yapılan kimlik tespitinde cesedin Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi. Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı iddia edilen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım günü İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

Polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu eve gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

İSTANBUL'A GELDİĞİ GÜN GİTTİĞİ ADRES ARAŞTIRILIYOR

Oğuzhan K.'nın söz konusu adrese hangi amaçla gittiği, evde kimlerle buluştuğu ve bir tuzağa çekilip çekilmediği araştırılıyor. Cinayetin nasıl işlendiği ve şüphelilerin olay öncesindeki bağlantıları da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

DİJİTAL MATERYALLER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Beyoğlu'ndaki cinayetin izine, Kuruçeşme'deki silahlı saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle ulaşılmıştı.

Bunun üzerine Bekçi Sokak'taki adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, evde halıya sarılmış erkek cesedi bulmuştu. İlk incelemede Oğuzhan K.'nın tabancayla vurularak öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak evde saklandığı belirlenmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

25 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Beşiktaş Kuruçeşme'de motosikletli saldırganların bir eğlence mekanına düzenlediği saldırıda, kapıda görev yapan ve işe bir gün önce başladığı öğrenilen Umut Andık (24) başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, iki saldırganı yaklaşık 2 saat içinde dron destekli operasyonla yakalamıştı.

Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, saldırganlarla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

Aralarında işyeri sahibinin de bulunduğu şüphelilerin sorguları sürerken polis, çete üyelerinin başka cinayet, silahlı saldırı ve farklı suçlara karışıp karışmadığını araştırıyor. Dijital materyaller ve şüpheli ifadelerinden elde edilecek yeni bulgularla soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.

Görseldeki: Umut Andık

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA