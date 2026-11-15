Son Dakika | Halıyı sarılı cesedin kimliği ortaya çıktı: Gürcistan’dan geldi Beyoğlu’nda katledildi

Polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu eve gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

İSTANBUL'A GELDİĞİ GÜN GİTTİĞİ ADRES ARAŞTIRILIYOR

Oğuzhan K.'nın söz konusu adrese hangi amaçla gittiği, evde kimlerle buluştuğu ve bir tuzağa çekilip çekilmediği araştırılıyor. Cinayetin nasıl işlendiği ve şüphelilerin olay öncesindeki bağlantıları da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.