"HELİKOPTERLE GELİRİM" DEDİ, GÜVEN KAZANDI

Konya'da Snack Plaza adlı restoranı işleten Gülsen Öztürk, evlerinin kurşunlandığını ve arabalarına tehdit mektubu bırakıldığını restorana misafir olan Levent'e anlattı. Levent'in "gerekirse helikopterle Konya'ya gelip işleri halledeceğini" söyleyip polise şikayette bulunduklarını polislerin restoran çevresinde devriye attığı belirtildi. Bu güvenin ardından Levent, konser organizasyonu gerekçesiyle 2 Mart 2020'de menajeri Müge Sözen Küçük'ün hesabına 2 milyon TL borç gönderilmesini sağladı. Sonraki dönemde parça parça borç aktarıldı, ancak ödeme sözleri tutulmadı ve 2,5 milyon TL ile 12 bin Euro alacak tahsil edilemedi.

"BİZ KUZENİZ" DİYEREK 15 MİLYON TL BORÇ ALDI, ÖDEMEDİ

Levent'in teyzesinin oğlu, ilaç mümessili Kemal Ötünç'e göre kuzeni, "Biz kuzeniz, benim banka hesabım yok, önce çevreye olan borçlarımı kapatayım sana da ödeyeceğim" diyerek sürekli borç istedi. Maaşını, birikimini, kredi kartlarını ve kredilerini sonuna kadar kullanan Ötünç, eksi 3 milyon 200 bin TL borca girdi ve yaklaşık 15 milyon TL alacağını tahsil edemedi. "Almanya'dan döneceğiz, bilet lazım" denilince de kendi kartından 270 bin TL'lik THY bileti aldı. Hesabına giren çıkan paralar nedeniyle soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen Ötünç, kandırıldığını belirterek kuzeninden şikayetçi oldu.