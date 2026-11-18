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Son dakika | Haluk Levent'in helikopterli güven oyunu: Esnafı da kuzenini de güven kazanıp dolandırdı
Giriş Tarihi: 18.11.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 07:12
Son dakika | Haluk Levent'in helikopterli güven oyunu: Esnafı da kuzenini de güven kazanıp dolandırdı
Son dakika haberi... Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylara ulaşıldı. İş yerinin kurşunlandığını söyleyen esnafa "Gerekirse helikopterle Konya'ya gelip işleri hallederim" diyerek güven kazanan Levent'in, bu bağla 2.5 milyonluk borcunu ödemediği öğrenildi. "Sen kuzenimsin, son borcu sana ödeyeceğim" diyerek akrabasından 15 milyon TL alırken dernek içindeki şahsi para transferlerini ise "Bana güvenmiyor musunuz?" diyerek bastırdı. Şarkıcının dosyasına ait kumar ve bahis faaliyetlerini de SABAH ulaştı.