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SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
17:05
SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!
Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremden 15 gün sonra Hatay'da yaşanan 6.4, ve 5,8'lik yaşanan deprem yaşandı. Yaşanan depremin büyüklüğünün nedenini Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, SABAH'a açıkladı.