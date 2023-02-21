SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!

Bektaş, "Arap levhası kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasını sıkıştırıyor. Buradaki sol yönlü deformasyon Doğu Anadolu fayı ve onun batısında Malatya, Deliler fayı ve Ecemiş fayı olmak üzere bu 4 fay bir Doğu Anadolu fay sistemini oluşturuyor.