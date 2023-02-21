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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 17:05

SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremden 15 gün sonra Hatay'da yaşanan 6.4, ve 5,8'lik yaşanan deprem yaşandı. Yaşanan depremin büyüklüğünün nedenini Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, SABAH'a açıkladı.

Özgür ÖZDEMİR
SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası,15 gün sonra Hatay'da yaşanan depremin nedenini Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, SABAH'a açıkladı.

SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!

Bektaş, "Arap levhası kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasını sıkıştırıyor. Buradaki sol yönlü deformasyon Doğu Anadolu fayı ve onun batısında Malatya, Deliler fayı ve Ecemiş fayı olmak üzere bu 4 fay bir Doğu Anadolu fay sistemini oluşturuyor.

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SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!

Çünkü hepsinin atımı sol yönlü olup, bir deformasyon zomudur burası. En fazla deformasyonu Doğu Anadolu fayı üstlenir. Diğer faylardaki deformasyon azdır.

SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!

Olan deformasyonu bölüşmezler, en fazla sismik hareket deformasyon Doğu Anadolu fayı üzerinde, daha az hareket Malatya üzerinde, ondan daha az hareket ise Ecemiş fayı üzerindedir. Bunlar bir sistemin parçasıdır.

SON DAKİKA: Hatay 6.4’lük deprem ile sallandı! Deprem uzmanı sebebini açıkladı!

Burada 500 yıldan beri bir suskunluk var. Tabiki enerji burada birikmiş. Bu biriken enerji yer kabuğunu belli bir müddet sonra kırıyor.

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