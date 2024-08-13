SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Hatay deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Hama (Suriye) olarak kayıtlara geçti. Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 13 Ağustos 2024 Hatay depremi hakkında merak edilenler...