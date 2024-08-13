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Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 06:15

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Hatay şiddetli deprem ile sarsıldı. Hama Suriye merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 19.38 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos 2024 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Hatay deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Hama (Suriye) olarak kayıtlara geçti. Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 13 Ağustos 2024 Hatay depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HATAY'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 23:56'da Hatay'da bir deprem meydana geldi.

5.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 19.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

HATAY DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Hama (Suriye) - [102.96 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-12
Saat:23:56:00 TSİ
Enlem:35.12111 N
Boylam:36.84278 E
Derinlik:19.38 km

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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