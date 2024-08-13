Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
06:15
SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ || 12 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Hatay şiddetli deprem ile sarsıldı. Hama Suriye merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 19.38 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos 2024 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...