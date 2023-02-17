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Haberler Yaşam Son dakika! Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı
Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 19:17

Son dakika! Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin 278. saatinde 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, enkaz altında sağ olarak kurtarıldı. Defne ilçesindeki Tolga Apartmanı enkazından çıkartılan Yasinoğlu, tedavisi tamamlanmak üzere hastaneye kaldırıldı.

KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN
Son dakika! Hatay’da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, enkazdaki arama kurtarma çalışmaları ilerleyen günlere ve saatlere rağmen aralıksız sürüyor.

Son dakika! Hatay’da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Son olarak Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin 278. saatinde mucize bir kurtuluşa tanıklık etti.

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Son dakika! Hatay’da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Son dakika! Hatay’da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

Son dakika! Hatay’da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı

Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.

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