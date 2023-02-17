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Son dakika! Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı
Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:33
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
19:17
Son dakika! Hatay'da 278. saatte mucize kurtuluş: 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin 278. saatinde 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, enkaz altında sağ olarak kurtarıldı. Defne ilçesindeki Tolga Apartmanı enkazından çıkartılan Yasinoğlu, tedavisi tamamlanmak üzere hastaneye kaldırıldı.