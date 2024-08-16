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Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:54

SON DAKİKA: HATAY'DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği

Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Suriye merkezli hissedilen sarsıntı sonrası Hatay yeniden sallanıyor. Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemleri ile öğreniliyor. Peki; 16 Ağustos Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, depreme dair bilgiler...

SON DAKİKA: HATAY’DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği

Hatay'da deprem! Suriye merkez üssünde korkutan bir sarsıntı daha gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 16 Ağustos 2024 tarihi ile araştırılıyor. Yüzyılın felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Hatay artçıların yanı sıra sınırında yaşanan depremlerden de etkileniyor. İşte, Hatay deprem şiddeti...

SON DAKİKA: HATAY’DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Salamiyah, Hamah (Suriye) merkez üssünde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay Yayladağı'na 119 km mesafede bulunan merkez üssünde yaşanan sarsıntılar ülkemizden de duyuluyor.

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SON DAKİKA: HATAY’DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği

HATAY DEPREM ŞİDDETİ VE DERİNLİĞİ

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.90 km] Yayladağı (Hatay)

Tarih:2024-08-16

Saat:13:15:35 TSİ

Derinlik:7.16 km

SON DAKİKA: HATAY’DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği

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SON DAKİKA: HATAY’DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği
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