Giriş Tarihi: 16.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
13:54
SON DAKİKA: HATAY'DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği
Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Suriye merkezli hissedilen sarsıntı sonrası Hatay yeniden sallanıyor. Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemleri ile öğreniliyor. Peki; 16 Ağustos Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, depreme dair bilgiler...