SON DAKİKA: HATAY’DA DEPREM! 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay deprem şiddeti, merkezi, derinliği

Hatay'da deprem! Suriye merkez üssünde korkutan bir sarsıntı daha gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 16 Ağustos 2024 tarihi ile araştırılıyor. Yüzyılın felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Hatay artçıların yanı sıra sınırında yaşanan depremlerden de etkileniyor. İşte, Hatay deprem şiddeti...