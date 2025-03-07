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Haberler Yaşam Son Dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 10:01

Son Dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Hatay'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı Hatay'da yaşayanlar tarafından hissedildi. Depremin merkezi Kırıkhan olarak açıklanırken, saati ise 09:45 olarak kaydedildi. Bölgedeki vatandaşlar, depremin yerini ve şiddetini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Hatay'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

Son Dakika: Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Hatay'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte, 7 Mart 2025 Hatay deprem detayları...

Son Dakika: Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: HATAY'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre Hatay Kırıkhan merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar...

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Son Dakika: Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2025-03-07
Saat:09:45:22 TSİ
Enlem:36.52667 N
Boylam:36.42139 E
Derinlik:7 km

Son Dakika: Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Hatay’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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