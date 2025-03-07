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Son Dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
10:01
Son Dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Hatay'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı Hatay'da yaşayanlar tarafından hissedildi. Depremin merkezi Kırıkhan olarak açıklanırken, saati ise 09:45 olarak kaydedildi. Bölgedeki vatandaşlar, depremin yerini ve şiddetini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Hatay'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...