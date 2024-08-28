Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul’da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitleri su bastı. 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları havadan görüntülendi. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...