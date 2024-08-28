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Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:42

Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul'da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sağanakla birlikte 7 kilometre kalınlığındaki süper hücre bulutları da havadan görüntülendi. Megakentin üzerinde kabus gibi çöken bulutlar, görenleri dehşete düşürdü. Peki, kentte su baskınlarına neden olan şiddetli yağış ne kadar sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

AJANSLAR
Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul’da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitleri su bastı. 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları havadan görüntülendi. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul’da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek

MEGA KENTİN ÜZERİNE KABUS GİBİ ÇÖKTÜ

İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen süper hücre bulutları su baskınlarına neden oldu. 7 kilometre kalınlığında olan bulut tabakasının geliş anı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul’da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek

Bir tarafın güneşli diğer tarafın da kara bulutlarla dolu olan mega kentte ilginç manzaralar oluştu.

Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul’da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek

BİR SAAT BOYUNCA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktı.

Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul’da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek

BİRÇOK EV VE İŞ YERİ SULAR ALTINDA KALDI

Şehrin birçok noktasında ulaşım durma noktasına geldi. Caddeler göle dönerken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

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