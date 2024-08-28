Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
13:42
Son dakika hava durumu haberi: Görüntüler dehşete düşürdü! İstanbul'da süper hücre alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sağanakla birlikte 7 kilometre kalınlığındaki süper hücre bulutları da havadan görüntülendi. Megakentin üzerinde kabus gibi çöken bulutlar, görenleri dehşete düşürdü. Peki, kentte su baskınlarına neden olan şiddetli yağış ne kadar sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...