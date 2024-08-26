Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 26.08.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 23:23

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ | İstanbul için "sarı kodlu" uyarı: Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri... Sıcak havalardan bunalan İstanbullulara sevindiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınladı. 27 Ağustos Salı günü megakent İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ | İstanbul için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması yapıldı. MGM, İstanbul'a sarı kodlu uyarı yaparken AFAD da kentteki vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ | İstanbul için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, İstanbul'un Silivri hariç tüm ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ | İstanbul için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Ağsutos Salı sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ | İstanbul için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ | İstanbul için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bu akşam saatlerinde Denizli ile Aydın'ın doğusundaki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 24°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA