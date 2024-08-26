SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ | İstanbul için "sarı kodlu" uyarı: Kuvvetli geliyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bu akşam saatlerinde Denizli ile Aydın'ın doğusundaki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 24°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı