Giriş Tarihi: 06.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
19:12
Son dakika… Hindistan yolcu uçağında bomba ihbarı! Erzurum Havaalanı uçuşa kapatıldı: İşte son durum!
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Havalimanında saat 21.00'a kadar acil durum ilan edilirken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini ve 2 bomba imha uzmanı ve 2 arama köpeği ile arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ve Bakan Uraloğlu'ndan da acil iniş gerçekleştiren uçakla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…