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Giriş Tarihi: 06.09.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:12

Son dakika… Hindistan yolcu uçağında bomba ihbarı! Erzurum Havaalanı uçuşa kapatıldı: İşte son durum!

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Havalimanında saat 21.00'a kadar acil durum ilan edilirken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini ve 2 bomba imha uzmanı ve 2 arama köpeği ile arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ve Bakan Uraloğlu'ndan da acil iniş gerçekleştiren uçakla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…

Ayşe Nur ERDOĞDU
Son dakika… Hindistan yolcu uçağında bomba ihbarı! Erzurum Havaalanı uçuşa kapatıldı: İşte son durum!

SON DAKİKA HABERİ… Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika… Hindistan yolcu uçağında bomba ihbarı! Erzurum Havaalanı uçuşa kapatıldı: İşte son durum!

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi. AFAD ekipleri, uçaktan tahliye edilen yolcuları güvenli şekilde üzerlerinde arama yapıp araçlarla havalimanı içine taşındı. Burada ekiplerce ikramlar yapılan yolcular, işlemler bitene kadar dinlendirilecek.

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Son dakika… Hindistan yolcu uçağında bomba ihbarı! Erzurum Havaalanı uçuşa kapatıldı: İşte son durum!

ERZURUM VALİSİ ÇİFTÇİ: 247 YOLCU VE MÜRETTEBAT VAR!

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

Son dakika… Hindistan yolcu uçağında bomba ihbarı! Erzurum Havaalanı uçuşa kapatıldı: İşte son durum!

YOLCULARDAN BİRİ PEÇETEYE YAZILI NOT BULDU

Valisi Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Son dakika… Hindistan yolcu uçağında bomba ihbarı! Erzurum Havaalanı uçuşa kapatıldı: İşte son durum!

Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece." dedi.

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