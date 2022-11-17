SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

Ali Alkan, eski eşi Hülya Alkan'a pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden yaralanan Hülya Alkan, yere yığıldı. Bir süre eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp tetiği çekti.



