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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:59

SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

Son dakika haberi: Manisa'da Ali Alkan eski eşi Hülya Alkan'ı (41) pompalı tüfekle vurarak katletti. Ardından tüfeğin namlusunu çenesinin altına dayayıp tetiği çekti. İşte korkunç olayla ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

Son dakika: Manisa'da tüyler ürperten cinayet… Kan donduran olay, sabah saatlerinde Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

Ali Alkan, eski eşi Hülya Alkan'a pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden yaralanan Hülya Alkan, yere yığıldı. Bir süre eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp tetiği çekti.

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SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Alkan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Ali Alkan ise özel hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

Tedaviye alınan Alkan çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

HÜLYA ALKAN KURTARILAMADI
Manisa'da, eşi Ali Alkan tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan Hülya Alkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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