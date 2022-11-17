SON DAKİKA: Hülya Alkan cinayete kurban gitti! Manisa’da tüyler ürperten vahşet!

Son dakika: Manisa'da tüyler ürperten cinayet... Kan donduran olay, sabah saatlerinde Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Alkan, eski eşi Hülya Alkan'a pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden yaralanan Hülya Alkan, yere yığıldı. Bir süre eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Alkan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Ali Alkan ise özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alkan çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. HÜLYA ALKAN KURTARILAMADI BOŞANMIŞLAR Öte yandan eski eşinin başında bir süre ağladıktan sonra tüfeğin namlusunu çenesinin altına dayayıp, ateşleyen Ali Alkan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.