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SON DAKİKA… Huzurevinde kaynar suyla ölüm! Doktora verilen ‘taksitli ceza’ İstinaftan döndü: Adli Tıp Kurumu yeni rapor hazırlayacak
Giriş Tarihi: 21.11.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 08:48
SON DAKİKA… Huzurevinde kaynar suyla ölüm! Doktora verilen ‘taksitli ceza’ İstinaftan döndü: Adli Tıp Kurumu yeni rapor hazırlayacak
SON DAKİKA… İzmir'de yaşlı bakımevinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz, banyo yaptırılırken vücudunda oluşan yanıklar sonucu hayatını kaybetti. telefonla aranmasına rağmen Fatma Uraz'a gelip bakmayan bakımevinde görevli doktor Naciye S.'ye ise 'taksitli para cezası' verildi. Ancak istinafın kararı bozması sonucu davanın, Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı rapora dayalı olarak yeniden görüleceği belirtildi.