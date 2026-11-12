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Giriş Tarihi: 12.11.2026 19:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 20:11

Malatya'da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da bir S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, meydana gelen kazada helikopterde bulunan 4 kahraman askerin şehit olduğu duyuruldu.

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Tahir ÖZÇELİK
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Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da bulunan 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait Tulga Kışlası'ndaki askerî hava meydanında S-70 Sikorsky tipi helikopter kaza kırımına uğradı.

Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da helikopter düştü

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Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜYLE EĞİTİM SIRASINDA KAZA

Helikopterin, pilotların gece görüş gözlüğü kullanarak gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırımına uğradığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), S-70 tipi helikopterin kaza kırımına uğradığını ve enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

MALATYA'DAN ACI HABER

Milli Savunma Bakanlığı Malatya'da meydana gelen kazada 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

ÖMER ÇELİK: "AZİZ MİLLETİMİZE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ömer Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...

Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MALATYA

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