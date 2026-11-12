Malatya’da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

ÖMER ÇELİK: "AZİZ MİLLETİMİZE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ömer Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...