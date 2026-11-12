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Malatya'da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2026 19:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 20:11
Malatya'da S-70 tipi helikopter düştü! Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu
Son Dakika Haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da bir S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, meydana gelen kazada helikopterde bulunan 4 kahraman askerin şehit olduğu duyuruldu.