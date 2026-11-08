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SON DAKİKA! İBB'den 94 milyonluk 'tatlı' skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler
Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 11:46
SON DAKİKA! İBB'den 94 milyonluk 'tatlı' skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler
Sayıştay raporu, İBB'nin 94 milyon liralık 'tatlı' ihalesindeki akılalmaz vurgunu tüm çıplaklığıyla belgeledi! Sadece tek bir personeli bulunan Muş merkezli şirkete piyasa rayicinin 4 katı fiyatına verilen adrese teslim ihalede, alt yüklenici yasağı da alenen çiğnendi. Menüde dahi olmayan baklavalara servet ödenirken, İBB'nin bu soygunu örtbas etmek için uydurduğu 'ambalaj maliyeti' pes dedirtti. İşte detaylar...