SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

YASAKLI ALT YÜKLENİCİ ÜZERİNDEN KATLANAN FİYAT VURGUNU

Alımın sözleşmeye aykırı olarak alt yükleniciden temin edilmesinin fiyat artışına sebep olduğu belirlendi Bu kapsamda, raporda incelenen mart ve nisan aylarını kapsayan "şerbetli tatlı alımı" işinin önceki ve sonraki ihalelerle karşılaştırmalı değerlerinin bulunduğu tablonun yer aldığı raporda, 2025 yılı ocak-şubat aylarında 300 lira, mayıs-aralık aylarında 370 lira üzerinden temin edilen şerbetli cevizli kadayıfın pazarlık usulü alımda 572 lira birim fiyat üzerinden, ocak-şubat aylarında 370 lira, mayıs-aralık aylarında 506 lira üzerinden temin edilen soğuk baklavanın ise pazarlık usulü alımda 1200 lira birim fiyat üzerinden temin edildiği aktarıldı.

KAPASİTESİ OLMAYAN ŞİRKETE GÖZ YUMULAN SKANDAL DEVİR

Raporda, sözleşmesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağına ilişkin açık hüküm olmasına rağmen yüklenicinin üretim yeri ve yeterli teknik kapasitesinin bulunmaması nedeniyle işin fiilen bir önceki alımın da yüklenicisi olan firmanın alt yüklenimi vasıtasıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bulgulara yer verildi: