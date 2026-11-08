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Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 11:46

SON DAKİKA! İBB'den 94 milyonluk 'tatlı' skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

Sayıştay raporu, İBB'nin 94 milyon liralık 'tatlı' ihalesindeki akılalmaz vurgunu tüm çıplaklığıyla belgeledi! Sadece tek bir personeli bulunan Muş merkezli şirkete piyasa rayicinin 4 katı fiyatına verilen adrese teslim ihalede, alt yüklenici yasağı da alenen çiğnendi. Menüde dahi olmayan baklavalara servet ödenirken, İBB'nin bu soygunu örtbas etmek için uydurduğu 'ambalaj maliyeti' pes dedirtti. İşte detaylar...

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SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporda, İBB tarafından pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 94 milyon 815 bin 200 lira sözleşme bedelli "şerbetli tatlı alımı" işinde yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmediği, işi alan yüklenicinin faaliyet merkezinin Muş olduğu, iş süresince yalnızca sigortalı bir personelinin bulunduğu ve işin alt yükleniciye kapalı olmasına rağmen alt yükleniciden temin edildiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

KILIFINA UYDURULAN 'YAKLAŞIK MALİYET' OYUNU KAMU İHALE KANUNU VE MAL ALIMI İHALELERİ

Uygulama Yönetmeliği'ndeki yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin mevzuat hükümlerinden bahsedilen raporda, İBB tarafından yaklaşık maliyeti belirlemek amacıyla 4 firmadan fiyat teklifi alındığı, yaklaşık maliyetin sadece bu teklifler esas alınarak oluşturulduğu, yaklaşık maliyet hesabında ürünlerin bir önceki sözleşme fiyatlarının hesaplamaya dahil edilmediği belirtildi.

REKABET DEĞİL SOYGUN: ŞİŞİRİLMİŞ TEKLİFLERLE ADRESE TESLİM FİYATLAR

Raporda, fiyat teklifi alınan firmalardan üçünün pazarlık usulü ihaleye teklif vermeye davet edildiği ve bu firmalardan ikisinin teklif verdiği kaydedilerek, "Yapılan incelemede, pazarlık usulü ile yapılan alımlardaki fiyatların sonraki tarihli ihale fiyatlarıyla karşılaştırıldığında göreli yüksek bedellerle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Firmaların gerçek piyasa koşullarını yansıtan rekabetçi fiyatlar yerine, yaklaşık maliyete yakın veya bu maliyeti aşmayan ancak piyasa rayiçlerinin üzerinde teklifler sundukları, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen söz konusu alımda oluşan fiyatların, sonraki dönemde yapılan açık ihale fiyatlarına kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla aynı ürünlerin sonraki dönemlerde daha düşük bedellerle temin edilebilmesi, yaklaşık maliyetin ve buna bağlı olarak sözleşme bedelinin piyasa koşullarını yansıtmadığını açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

YASAKLI ALT YÜKLENİCİ ÜZERİNDEN KATLANAN FİYAT VURGUNU

Alımın sözleşmeye aykırı olarak alt yükleniciden temin edilmesinin fiyat artışına sebep olduğu belirlendi Bu kapsamda, raporda incelenen mart ve nisan aylarını kapsayan "şerbetli tatlı alımı" işinin önceki ve sonraki ihalelerle karşılaştırmalı değerlerinin bulunduğu tablonun yer aldığı raporda, 2025 yılı ocak-şubat aylarında 300 lira, mayıs-aralık aylarında 370 lira üzerinden temin edilen şerbetli cevizli kadayıfın pazarlık usulü alımda 572 lira birim fiyat üzerinden, ocak-şubat aylarında 370 lira, mayıs-aralık aylarında 506 lira üzerinden temin edilen soğuk baklavanın ise pazarlık usulü alımda 1200 lira birim fiyat üzerinden temin edildiği aktarıldı.

KAPASİTESİ OLMAYAN ŞİRKETE GÖZ YUMULAN SKANDAL DEVİR

Raporda, sözleşmesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağına ilişkin açık hüküm olmasına rağmen yüklenicinin üretim yeri ve yeterli teknik kapasitesinin bulunmaması nedeniyle işin fiilen bir önceki alımın da yüklenicisi olan firmanın alt yüklenimi vasıtasıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bulgulara yer verildi:

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SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

SAYIŞTAY İFŞA ETTİ: SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AÇIKÇA İHANET EDİLDİ

"Bu durum, sözleşme hükümlerine açık aykırılık teşkil etmekte olup pazarlık usulü ile yapılan ihale aşamasında davet edilen isteklilerin teknik yeterliklerinin ve kapasitelerinin sağlıklı şekilde değerlendirilmediğini göstermektedir. Ayrıca, işi fiilen yerine getiren alt yüklenicinin, aynı ürünlere ilişkin bir önceki alımın da yüklenicisi olması, aynı ürünlerin fiili olarak aynı yükleniciden temin edilmesine rağmen bir önceki alımla kıyaslandığında daha yüksek bedelle gerçekleştirilmesine sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır."

İBB'NİN GÖZ BOYAYAN PİŞKİN 'AMBALAJ' BAHANESİ

İBB'den "fiyat farkının ambalaj, işçilik ve lojistik maliyetten kaynaklandığı" savunması Sayıştay'ın söz konusu tespitlerine ilişkin raporda, İBB'nin verdiği cevaba da yer verildi. İBB'nin, sürecin mevzuata uygun yürütüldüğünü açıkladığı, pazarlık usulü alımın ramazan ayı kapsamında iki aylık olarak yapıldığı, bu ihalede ürünlerin yüzde 72'sinin tek kullanımlık plastik ambalajla istendiği, açık ihalede ise bu oranın yüzde 5 ile sınırlı kaldığı, ayrıca pazarlık usulü alımdaki ürünlerin yaklaşık yüzde 70'inin porsiyonluk olarak ambalaj, etiket ve kolileme gerektirdiği, bu sebeple ambalaj, işçilik ve lojistik maliyetlerinin fiyat farkının asıl nedeni olduğunun ileri sürüldüğüne raporda değinildi.

SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

HUKUKU ÇİĞNEYİP 'TİCARİ HAYATIN AKIŞI' DİYE SAVUNDULAR

Yüksek bedelli soğuk baklava kaleminin ise menülere dahil edilmediğinin ifade edildiği kaydedilen raporda, alt yüklenici hususunda ise sözleşmede alt yüklenici yasağı bulunmakla birlikte işin tamamen başka firmaya devredildiğine dair somut tespit olmadığı, yüklenicinin ürünleri yetkili satıcı sıfatıyla temin ettiği, gıda sektöründe tedarik zinciri içinde başka üreticilerden ürün temininin ticari hayatın olağan akışı olduğu ve alt yüklenicilik sayılamayacağı, sevk irsaliyesi ve faturalarla bunun belgelendiğinin savunulduğundan bahsedildi.

SAYIŞTAY'DAN İBB SAVUNMASINA TOKAT GİBİ YANIT: MAZERETLERİNİZ GERÇEKLERİ ÖRTEMEZ!

"Piyasa rayicini yansıtmayan bir yaklaşık maliyet oluşturulduğu" tespiti Sayıştay tarafından İBB'nin cevabının değerlendirildiği raporda, "Yaklaşık maliyetin mevzuata uygun yöntemle belirlendiği ifade edilmiş olsa da bulguda eleştirilen husus yaklaşık maliyetin hangi yöntemle hesaplandığından ziyade aynı ürünlere ilişkin daha önce gerçekleştirilen alımların sözleşme fiyatlarının hesaplamaya dahil edilmemesi ve böylece piyasa rayicini yansıtmayan bir yaklaşık maliyet oluşturulmasıdır. Nitekim aynı dönemde gerçekleştirilen alımda şerbetli cevizli kadayıf 300 liradan temin edilmişken pazarlık usulüyle yapılan ihalede aynı ürünün 572 liradan, soğuk baklavanın ise 370 lira yerine 1200 liradan alınmış olması yaklaşık maliyetin piyasa koşullarını yansıtmadığını açıkça ortaya koymaktadır." denildi.

SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

PAKETSİZ ÜRÜNLERDE BİLE AKILALMAZ FİYAT ŞİŞKİNLİĞİ: REKABET KATLEDİLDİ

İhaleye, yaklaşık maliyet hesabında fiyat teklifi veren firmalar haricinde piyasada faaliyet gösteren farklı firmaların davet edilmemesinin rekabet ve eşit muamele ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilen raporda, 4 kalemin yüzde 72'sinin paketli, 3 kalemin tamamen paketli istendiği, sözleşmedeki kalan 14 kalemin ise bu zorunluluğun dışında tutulduğu, öte yandan paketleme zorunluluğu hiç bulunmayan kalemlerde dahi pazarlık usulüyle yapılan alımdaki birim fiyatların sonraki tarihli açık ihale fiyatlarına kıyasla çok daha yüksek olduğunun belirlendiği aktarıldı.

SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

4 KATINA ÇIKAN TATLI FATURASI: MENÜDE OLMAYAN BAKLAVAYA SERVET ÖDENDİ!

"Tel kadayıfın 168 lira yerine 660 liradan (3,9 kat), trileçenin 225 lira yerine 660 liradan (2,9 kat), soğuk baklavanın 506 lira yerine 1200 liradan (2,4 kat), şekerparenin 202 lira yerine 460 liradan (2,3 kat) ve sütlü nuriyenin 506 lira yerine 900 liradan (1,8 kat) temin edilmiş olması, paketleme gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüdedir." tespitlerine yer verilen raporda, soğuk baklava kaleminin menüye dahil edilmediği belirtilmiş olsa da bu kalemden 748,20 kilogram alındığı ve 897 bin 840 lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

TEK PERSONELLİ 'PARAVAN' ŞİRKETLE GÖZ GÖRE GÖRE MİLYONLUK İHALE

"Alımlarda yaklaşık maliyet tespitleri mevzuat göz önüne alınarak gerçekçi yapılmalı" İBB'nin alt yüklenici yasağına ilişkin cevabına yer verilen raporda, "Yüklenici tarafından sunulan yetkili satıcı belgesinin bir önceki ihalenin yüklenicisi olan şirket tarafından düzenlendiği, teknik şartname gereği işte kullanılan aracın da yine bu şirkete ait olduğu, yüklenicinin iş süresince sigortalı yalnızca tek bir personelinin bulunduğu ve şirketin faaliyet merkezinin Muş ilinde yer aldığı tespit edilmiştir. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, yüklenicinin bu organizasyonel yapı ve personel sayısıyla sözleşme konusu ürünleri fiilen üretip teslim edebilmesinin mümkün olmadığı, işin esaslı ediminin tamamen alt yüklenici şirket tarafından yerine getirildiği anlaşılmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

SON DAKİKA! İBB’den 94 milyonluk ’tatlı’ skandalı! Sayıştay ifşa etti! İhaleyi 4 katına tek personelli şirkete vermişler

SAYIŞTAY'DAN İBB'YE KESİN İHTAR: YASALARA UYUN, KAPASİTESİZ İSTEKLİLERİ KAYIRMAYIN

Raporun bu ihaleyle ilgili sonuç bölümünde ise "Sonuç olarak, yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespitlerinin mevzuatta belirtilen hususlar göz önüne alınarak gerçekçi bir şekilde yapılması, pazarlık usulü ihalelerde etkin bir rekabet ortamını sağlayacak sayıda firmanın davet edilmesinin sağlanması, sözleşmelerde alt yüklenici yasağı öngörülmüşse bu yasağa uyulması ve isteklilerin teknik kapasitelerinin ihale aşamasında titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir." denildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#MUŞ #SAYIŞTAY #İBB

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