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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İkbal'i ve Ayşenur'u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik'in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:33

SON DAKİKA | İkbal'i ve Ayşenur'u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik'in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!

Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan sur cinayetlerinde Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice öldüren katil Semih Çelik'in ailesi mahkemeye başvurdu. Semih Çelik'in ailesi, "Çelik soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız" sözleriyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia etti.

İHA
SON DAKİKA | İkbal’i ve Ayşenur’u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik’in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!

Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in ailesi, 'Çelik' soyadlarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

SON DAKİKA | İkbal’i ve Ayşenur’u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik’in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!

Sunulan dilekçede ise "Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız" denildi.

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SON DAKİKA | İkbal’i ve Ayşenur’u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik’in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!

İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA | İkbal’i ve Ayşenur’u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik’in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Semih Çelik'in babası ve ablası 'Çelik' soyadlarının değiştirilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

SON DAKİKA | İkbal’i ve Ayşenur’u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik’in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE" İDDİASI

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelenolayda yer alan Semih Çelik'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız."

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