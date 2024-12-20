SON DAKİKA | İkbal’i ve Ayşenur’u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik’in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE" İDDİASI

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelenolayda yer alan Semih Çelik'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız."