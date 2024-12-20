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SON DAKİKA | İkbal'i ve Ayşenur'u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik'in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:33
SON DAKİKA | İkbal'i ve Ayşenur'u canice katletmişti! Sur katili Semih Çelik'in ailesi dava açtı: Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor!
Son dakika haberi: Türkiye'yi sarsan sur cinayetlerinde Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice öldüren katil Semih Çelik'in ailesi mahkemeye başvurdu. Semih Çelik'in ailesi, "Çelik soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız" sözleriyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia etti.