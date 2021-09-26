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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 26.09.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 17:37

SON DAKİKA | İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da ölü bulundu!

Son dakika... Türkiye, İstanbul'da ölü bulunan Arda Yurtseven'e ağladı. Benzer bir olay Isparta'da da yaşandı. Günlerdir aranan Alişan Soylu da ölü bulundu. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA | İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da ölü bulundu!

SON DAKİKA | İKİNCİ ARDA YURTSEVEN VAKASI

Son dakika: İstanbul Kartal'da oturan Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde sırra kadem basmıştı.

SON DAKİKA | İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da ölü bulundu!

ARDA YURTSEVEN ORMANDA ASILI BULUNMUŞTU

Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SON DAKİKA | İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da ölü bulundu!

ALİŞAN SOYLU DA SIRRA KADEM BASMIŞTI

Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.

SON DAKİKA | İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da ölü bulundu!

Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı.

SON DAKİKA | İkinci Arda Yurtseven vakası: Alişan Soylu da ölü bulundu!

Bunun üzerine jandarma ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatıldı.

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