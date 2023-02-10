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Haberler Yaşam Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:39

Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!

Son dakika haberler: Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Kolonlarının kesildiği ileri sürülen binanın enkazında savcılık soruşturma başlattı.

Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!

Son dakika: 10 ili yıkan depremde Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın ikizi olan binanın dimdik ayakta olmasına rağmen yerle bir olmasının nedenleri araştırılırken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Apartmanın zemin katındaki bankanın kolon kestiği iddiasıyla mahkemelik olduğu belirlendi.

Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!

Yaşanan şiddetli depremde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan banka tarafından binanın kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla şikayetçi olunan Emre Apartman'ında soruşturma başlatıldı.

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Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!

22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi. Yaklaşık 92 saattir aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!

Tüm çabalara rağmen henüz sağ kurtarılan olmazken, şikayetçi olunan binanın enkazından ise incelme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.

Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!

Gece yürütülen çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.

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