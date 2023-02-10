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Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:39
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
08:39
Son dakika | İkizi ayakta kalan Emre Apartmanı için şok iddia: Zemin kattaki banka ile kolon kesme davası!
Son dakika haberler: Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Kolonlarının kesildiği ileri sürülen binanın enkazında savcılık soruşturma başlattı.