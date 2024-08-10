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Giriş Tarihi: 10.08.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:34

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?

Bir haftadır erişim engeli ile kısıtlanan sosyal medya platformu Instagram son dakika gelişmesi ile konuşuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayla birlikte "İnstagram açılacak mı" sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. META yetkilileri ile görüşen Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları ardından gözler platforma döndü. Peki; 10 Ağustos 2024 İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, bugün mü düzelecek?

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?

İnstagram ne zaman saat kaçta açılacak belli oldu! Bakan Uraloğlu yetkillilerle görüşmeleri neticesinde Türkiye'nin şartlarını kabul eden sosyal medya platformu hakkında beklenen gelişmeyi açıkladı. Kullanıcılar sayfalarını yenilemeye başlarken platformun açılış saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; İnstagram açıldı mı, erişim engeli ne zaman bitiyor? İşte o açıklama!

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?

İNSTAGRAM SON DAKİKA: BAKAN URALOĞLU SAATİ AÇIKLADI!

Önemli bir açıklama yapacağını açıklayam Bakan Uraloğlu X hesabından canlı yayın açarak son gelişmeleri paylaştı. Türkiye'nin şartlarını kabul ettiklerini ve sorun üzerine çalışma yapma sözü aldıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, İnstagram'ın açılacağını bildirdi.

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SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?

İNSTAGRAM AÇILDI MI, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu'nun aktardığı üzere sosyal medya platformu İnstagram 10 Ağustos bugün saat 21.30 itibarıyla açıldı.

İşte, o açıklama:

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?

İNSTAGRAM NEDEN KAPANMIŞTI?

Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen İnstagram Türkiye'den tepki almıştı. Bu konuda çalışmaya başlayan taraflar ortak noktaya vardı.

İnstagram açılıyor. İşte, Bakan Uraloğlu'nun canlı yayında açıkladığı o görüşmeye dair son gelişmeler:

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