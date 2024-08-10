SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?

İnstagram ne zaman saat kaçta açılacak belli oldu! Bakan Uraloğlu yetkillilerle görüşmeleri neticesinde Türkiye'nin şartlarını kabul eden sosyal medya platformu hakkında beklenen gelişmeyi açıkladı. Kullanıcılar sayfalarını yenilemeye başlarken platformun açılış saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; İnstagram açıldı mı, erişim engeli ne zaman bitiyor? İşte o açıklama!