Giriş Tarihi: 10.08.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
21:34
SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu paylaştı: İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, erişim engeli kalktı mı?
Bir haftadır erişim engeli ile kısıtlanan sosyal medya platformu Instagram son dakika gelişmesi ile konuşuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayla birlikte "İnstagram açılacak mı" sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. META yetkilileri ile görüşen Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları ardından gözler platforma döndü. Peki; 10 Ağustos 2024 İnstagram ne zaman açılacak, saat kaçta, bugün mü düzelecek?