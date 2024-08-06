Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
07:50
SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?
İnstagram son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu katalog suçlara uymadığı gerekçesi ile 2 Ağustos Cuma gününden itibaren Türkiye'de kısıtlı. Devlet yetkilileri ile platform sorumluları arasındaki görüşmeler ivedilikle devam ediyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile görüştü. Peki, 6 Ağustos 2024 son dakika İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi? İşte İnstagram erişim yasağında son durum…