SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

Erişim yasağının beşinci gününde Instagram'a girmek isteyip de erişim sağlayamayanlar "İnstagram ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erişim engelinin sebebini açıklayarak son durum hakkında bilgi verdi. Türkiye'de yaklaşık 58.3 milyon kullanıcı bulunan sosyal medya ağı kullanıcıların fotoğraf çekmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir fotoğraf paylaşım hizmeti. Peki, son dakika İnstagram açıldı mı, düzeldi mi, ne zaman açılacak?