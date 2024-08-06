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Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 07:50

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

İnstagram son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu katalog suçlara uymadığı gerekçesi ile 2 Ağustos Cuma gününden itibaren Türkiye'de kısıtlı. Devlet yetkilileri ile platform sorumluları arasındaki görüşmeler ivedilikle devam ediyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile görüştü. Peki, 6 Ağustos 2024 son dakika İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün düzelir mi? İşte İnstagram erişim yasağında son durum…

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

Erişim yasağının beşinci gününde Instagram'a girmek isteyip de erişim sağlayamayanlar "İnstagram ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erişim engelinin sebebini açıklayarak son durum hakkında bilgi verdi. Türkiye'de yaklaşık 58.3 milyon kullanıcı bulunan sosyal medya ağı kullanıcıların fotoğraf çekmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir fotoğraf paylaşım hizmeti. Peki, son dakika İnstagram açıldı mı, düzeldi mi, ne zaman açılacak?

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİNDE SON DURUM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a erişim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "İstediğimiz sonucu almış değiliz. Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz" dedi.

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SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

İNSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK M?

5 Ağustos günü toplantı yapılacağını aktaran Bakan Uraloğlu şu sözleri kaydetmişti: "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Toplantıdan çıkan sonuç belli oldu.

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu Instagram platformuna dair kısıtlama hakkında "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz. Takip ediyoruz ve aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Platformun ne zaman açılacağı bilinmiyor.

SON DAKİKA İNSTAGRAM AÇILDI MI? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 6 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada "Arzu ettiğimiz iş birliğini henüz tam manada gerçekleştiremedik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez eleştirmeyenler, bakıyorsunuz nefes nefese sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi Batı'ya şikayet etme sırasına giriyorlar.

Özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade özgürlüğüne sahip çıkmak değil.

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