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Haberler Yaşam INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:26

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?

Instagram çöktü mü son dakika haberleri arasında yerini aldı. Bazı kullanıcılar X (Twitter) platformu üzerinden uygulamada sorun yaşadıklarını aktarıyor. Instagram hatası ile akış yenileyemeyen veya post paylaşamayanlar Instagram hatası düzeldi mi, düzelecek mi sorularına yanıt arıyor. Peki; 26 Şubat 2025 Instagram çöktü mü?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?

Dünya genelinde bazı hesaplardan gelen Instagram çöktü paylaşımları araştırmalara hız kazandırdı. Anasayfalarını yenileyemeyen kullanıcılar yeniden soluğu X platformunda alarak şikayetlerine yanıt arıyor. Peki; 26 Şubat Instagram çöktü mü, düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

26 Şubat 2025 tarihli Instagram hatası bazı kullanıcılar tarafından görülüyor. Yabancı ve yerli hesaplardan bazı kullanıcılar akış yenileyememe ve reels paylaşamama sorunlarını dile getiriyor.

Sorunla ilgili yarım saatinde sonunda herhangi bir paylaşım yok.

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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?

INSTAGRAM HATASI DÜZELDİ Mİ?

Instagram platformunda yaşanan soruna dair açıklama gelmedi. Bazı kullanıcılar hatanın düzeldiğini bildiriyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?

INSTAGRAM UYGULAMASI AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler Uygulama bilgisi veya Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Google Play Store'a dokunun.

Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

Depolama alanını temizle Tüm verileri temizle Tamam'a dokunun.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?
SON DAKİKA