INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?

SON DAKİKA: INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

26 Şubat 2025 tarihli Instagram hatası bazı kullanıcılar tarafından görülüyor. Yabancı ve yerli hesaplardan bazı kullanıcılar akış yenileyememe ve reels paylaşamama sorunlarını dile getiriyor.

Sorunla ilgili yarım saatinde sonunda herhangi bir paylaşım yok.