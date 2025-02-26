Haberler
Yaşam
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
21:26
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 26 Şubat 2025 Instagram sorunu düzeldi mi, neden hata veriyor?
Instagram çöktü mü son dakika haberleri arasında yerini aldı. Bazı kullanıcılar X (Twitter) platformu üzerinden uygulamada sorun yaşadıklarını aktarıyor. Instagram hatası ile akış yenileyemeyen veya post paylaşamayanlar Instagram hatası düzeldi mi, düzelecek mi sorularına yanıt arıyor. Peki; 26 Şubat 2025 Instagram çöktü mü?