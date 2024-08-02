SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK’dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

Instagram, kullanıcıların fotoğraf çekmesine, bunlara filtreler uygulamasına ve bu fotoğrafları Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla paylaşmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir fotoğraf paylaşım ve sosyal ağ hizmetidir. Bugün Instagram'a girmek isteyip de erişim sağlayamayanlar "İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi, son durum ne? İşte İnstagram çötü mü, neden açılmıyor sorularının yanıtı…