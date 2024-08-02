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Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:06

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK'dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

İnstagram'a neden girilmiyor son dakika sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformuna erişim engeli saatlerdir sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren ülkesel çaptaki erişim problemi sebebiyle platforma giriş yapamayan kullanıcılar "İnstagram çöktü mü, neden çalışmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?" merak ediyor. Konu ile ilgili olarak son dakika açıklaması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dan geldi. Sosyal medya ağı katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. Peki, İnstagram ne zaman açılacak, düzelecek, son durum nedir, açıklama geldi mi? İşte detaylar…

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK’dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

Instagram, kullanıcıların fotoğraf çekmesine, bunlara filtreler uygulamasına ve bu fotoğrafları Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla paylaşmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir fotoğraf paylaşım ve sosyal ağ hizmetidir. Bugün Instagram'a girmek isteyip de erişim sağlayamayanlar "İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi, son durum ne? İşte İnstagram çötü mü, neden açılmıyor sorularının yanıtı…

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK’dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

SON DAKİKA INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. 2 Ağustos Cuma sabahı yaşanan bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı platforma girmede sorun yaşadı. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

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SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK’dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK’dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK’dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?
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