Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
11:06
SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? BTK'dan açıklama! İnstagram neden açılmıyor, ne zaman açılacak?
İnstagram'a neden girilmiyor son dakika sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformuna erişim engeli saatlerdir sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren ülkesel çaptaki erişim problemi sebebiyle platforma giriş yapamayan kullanıcılar "İnstagram çöktü mü, neden çalışmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?" merak ediyor. Konu ile ilgili olarak son dakika açıklaması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dan geldi. Sosyal medya ağı katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. Peki, İnstagram ne zaman açılacak, düzelecek, son durum nedir, açıklama geldi mi? İşte detaylar…