SON DAKİKA: İNSTAGRAM KAPATILDI MI, YASAKLANDI MI? 2 Ağustos 2024 Türkiye’de İnstagram’a ne oldu, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

İnstagram'a ne oldu sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Platforma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. 58.3 milyon kullanıcı sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ağına erişim sağlayamıyor. Durum böyle olunca "İnstagram Türkiye'de kapatıldı mı, yasaklandı mı, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arayışını arama motorları üzerinde hız kazandırdı. Peki, İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak, son durum nedir? İşte tüm detaylar…