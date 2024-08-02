SON DAKİKA: İNSTAGRAM KAPATILDI MI, YASAKLANDI MI? 2 Ağustos 2024 Türkiye’de İnstagram’a ne oldu, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
09:10
Türkiye'de yaklaşık 58.3 milyon kullanıcı Instagram'a erişim sağlayamıyor. Sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağına ulaşım sorunu yaşayan milyonlarca vatandaş "İnstagram kapatıldı mı, yasaklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) flaş bir karara imza attı. Platforma Türkiye'de erişim engeli getirildi. Peki, 2 Ağustos 2024 İnstagram kapatıldı mı, neden yasaklandı, erişim engeli ne zaman kalkacak? İşte İnstagram çöktü mü, ne oldu, ne zaman açılacak sorularının yanıtı ve diğer tüm detaylar…