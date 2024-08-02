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Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:10

SON DAKİKA: İNSTAGRAM KAPATILDI MI, YASAKLANDI MI? 2 Ağustos 2024 Türkiye'de İnstagram’a ne oldu, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Türkiye'de yaklaşık 58.3 milyon kullanıcı Instagram'a erişim sağlayamıyor. Sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağına ulaşım sorunu yaşayan milyonlarca vatandaş "İnstagram kapatıldı mı, yasaklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) flaş bir karara imza attı. Platforma Türkiye'de erişim engeli getirildi. Peki, 2 Ağustos 2024 İnstagram kapatıldı mı, neden yasaklandı, erişim engeli ne zaman kalkacak? İşte İnstagram çöktü mü, ne oldu, ne zaman açılacak sorularının yanıtı ve diğer tüm detaylar…

SON DAKİKA: İNSTAGRAM KAPATILDI MI, YASAKLANDI MI? 2 Ağustos 2024 Türkiye’de İnstagram’a ne oldu, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

İnstagram'a ne oldu sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Platforma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. 58.3 milyon kullanıcı sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ağına erişim sağlayamıyor. Durum böyle olunca "İnstagram Türkiye'de kapatıldı mı, yasaklandı mı, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arayışını arama motorları üzerinde hız kazandırdı. Peki, İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak, son durum nedir? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA: İNSTAGRAM KAPATILDI MI, YASAKLANDI MI? 2 Ağustos 2024 Türkiye’de İnstagram’a ne oldu, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. 2 Ağustos Cuma sabahı yaşanan bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı platforma girmede sorun yaşadı. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

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SON DAKİKA: İNSTAGRAM KAPATILDI MI, YASAKLANDI MI? 2 Ağustos 2024 Türkiye’de İnstagram’a ne oldu, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.

SON DAKİKA: İNSTAGRAM KAPATILDI MI, YASAKLANDI MI? 2 Ağustos 2024 Türkiye’de İnstagram’a ne oldu, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

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