Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:15

SON DAKİKA | İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KARARI: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dan İnstagram kararı!

Son dakika haberi: Sosyal medya platformu İnstagram'a erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnstagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Son günlerde İnstagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti.

SON DAKİKA | İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KARARI: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan İnstagram kararı!

Son dakika haberi: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi.

SON DAKİKA | İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KARARI: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan İnstagram kararı!

BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KARARI: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan İnstagram kararı!

Son günlerde Instagram'ın bilinçli ve sistematik biçimde uyguladığı 'sansür' politikası büyük tepki çekmişti.

SON DAKİKA | İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KARARI: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan İnstagram kararı!

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

SON DAKİKA | İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KARARI: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan İnstagram kararı!

"HİÇBİR DENETİME TABİ TUTULMADAN KEYFİ OLARAK SANSÜR UYGULAYABİLİYORLAR"

Meta'nın sansürüne tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas şu ifadeleri kullanmıştı:

İsmail Haniye'nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulanıyor. İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram)bu vahşette de aktif görev alıyor. Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar.

Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın birgün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların insiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut.

SON DAKİKA