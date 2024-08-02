Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:15
SON DAKİKA | İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KARARI: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dan İnstagram kararı!
Son dakika haberi: Sosyal medya platformu İnstagram'a erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnstagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Son günlerde İnstagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti.