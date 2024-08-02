Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
15:57
SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...
İnstagram'a erişim engeli son dakika… Sosyal medya platformu İnstagram'a bu sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan sorgu sayfasında İnstagram'a erişim engeli getirildiği görülüyor. İnstagram'a giriş sağlayamayan kullanıcılar ''İnstagram çöktü mü'' ve ''İnstagram neden açılmıyor'' sorularına cevap aramaya başladı. Öte yandan son günlerde İnstagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…