Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:57

SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...

İnstagram'a erişim engeli son dakika… Sosyal medya platformu İnstagram'a bu sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan sorgu sayfasında İnstagram'a erişim engeli getirildiği görülüyor. İnstagram'a giriş sağlayamayan kullanıcılar ''İnstagram çöktü mü'' ve ''İnstagram neden açılmıyor'' sorularına cevap aramaya başladı. Öte yandan son günlerde İnstagram'ın İsrail vahşetine açık destek çıkarak, şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildiği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Instagrama giriş yapamayan sosyal medya kullanıcıları ise, "instagram çöktü mü?" 'İnstagram neden açılmıyor'' sorularına cevap aramaya başladı. Peki BTK Instagram'a girişi neden engelledi. İşte son dakika haberininin detayları...

SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...

SON DAKİKA | INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Son günlerde Instagram'ın bilinçli ve sistematik biçimde uyguladığı 'sansür' politikası büyük tepki çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...

"HİÇBİR DENETİME TABİ TUTULMADAN KEYFİ OLARAK SANSÜR UYGULAYABİLİYORLAR"

Meta'nın sansürüne tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas şu ifadeleri kullanmıştı:

İsmail Haniye'nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulanıyor. İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram)bu vahşette de aktif görev alıyor. Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar.

Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın birgün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların insiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut.

SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...

THREADS DE HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANMIŞTI

Nisan ayında da; Meta şirketinin X'e (Twitter) rakip olarak piyasaya sürdüğü Instagram'a bağlı Threads uygulaması, Rekabet Kurumunun kararı sonrası Türkiye'de erişime kapanmıştı.

SON DAKİKA