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SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
07:07
SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar
Son dakika haberi: Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D. isimli bir kadın geçtiğimiz yıl ekim ayında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Ölmeden bir gün önce sevgilisinden şikayetçi olduğu evraklar ile "sebep olan Ali'dir, can güvenliğim yok" mektubu ortaya çıkınca 'intihar' soruşturması 'İntihara yönlendirme'ye evrildi.