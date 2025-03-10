SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar

Çelikel'in kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığı, doğaüstü güçleri olduğunu belirtip kendisine bağladığını belirten kadın, "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" diyerek ölmeden bir gün önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.