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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 07:07

SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar

Son dakika haberi: Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D. isimli bir kadın geçtiğimiz yıl ekim ayında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Ölmeden bir gün önce sevgilisinden şikayetçi olduğu evraklar ile "sebep olan Ali'dir, can güvenliğim yok" mektubu ortaya çıkınca 'intihar' soruşturması 'İntihara yönlendirme'ye evrildi.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar

Son dakika haberi: Korkunç olay 5 Ekim 2024 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan G.D. aracıyla köprüye geldi. 39 yaşındaki genç kadın köprüden aşağı kendini bıraktı ve yaşamını yitirdi. Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, savcılığa verilmiş bir şikayet dilekçesi, yazışmaların yer aldığı çok sayıda delil, bir de intihar mektubu buldu.

SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar

İNTİHARDAN, İNTİHARA YÖNLENDİRME SORUŞTURMASINA

Dilekçe ve mektubun detaylarında ölümünden sorumlu kişi ismi de vardı. O dakikadan sonra soruşturma 'intihar'dan 'intihara yönlendirme'ye doğru evrildi.

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SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, G.D.'nin telefonunu ve e-posta adresini inceledi, daha önce yapmış olduğu şikayetleri araştırdı, birçok tanık dinledi. Soruşturma derinleştikçe genç kadının olaydan 2 gün önce de aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, polislerin ikna etmesi sonucu vazgeçtiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar

ÖLMEDEN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ: CAN GÜVENLİĞİM YOK

G.D.'nin şikayet dilekçesinde, Ali Çelikel (39) adlı sevgilisinden şikayetçi olduğu yazıyordu. Tiktok üzerinden tanıştığı adamın evli olduğu ve Konya'da yaşadığı öğrenilirken dilekçede ilginç detaylar yer alıyordu.

SON DAKİKA | İntihar ettiren mobbinge tutuklama! Evlilik vaadiyle kandırdı ve büyü korkusu verdi: Kan dondurucu detaylar

Çelikel'in kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığı, doğaüstü güçleri olduğunu belirtip kendisine bağladığını belirten kadın, "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" diyerek ölmeden bir gün önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.